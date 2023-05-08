Не забота о населении, а страх: почему в России на самом деле отменяют парады на 9 мая

Конечно, в Кремле совсем не паникуют из-за мощного хлопка на нефтебазах и складах России, и особенно не паникуют из-за "атаки беспилотников" на Кремль. Однако почему-то во все большем количестве российских городов все же отменяют "парады победы".

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, для России были бы выгодны жертвы среди местного населения в результате "террористических атак" до 9 мая.

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Не хватит полиции

В британской разведке сообщили, что в связи с последними атаками беспилотников отменяют все больше парадов в российских городах. Речь прежде всего о недавней "атаку дронами" по Кремлевскому дворцу. Но стоит добавить, что в последнее время в России почему-то также все чаще горят нефтебазы и склады с горюче-смазочными материалами.

В некоторых городах парады покидают, в некоторых упраздняют. Это не забота о российском населении. Напротив – для российских властей, если украинский БПЛА попал бы в толпу и было несколько жертв, тогда они могли бы еще поблагодарить Украину за дополнительный повод полной мобилизации,

– рассказал Иван Ступак.

Экс-сотрудник СБУ объяснил, что в начале войны многие росгвардейцы уехали в Украину и везли с собой щиты и резиновые дубинки для того, чтобы разгонять украинскую толпу во время полицейский акций. То есть сейчас в России гвардейцев стало меньше.

"Их логика такова: собирается много людей на такое торжественное событие. Но в случае если что-то пойдет не по плану и начнутся массовые беспорядки, будет ли у них сила, чтобы сдержать этих людей?" – отметил Ступак.

В этом случае удобнее для них упразднить парад под предлогом, что они беспокоятся о жизни и здоровье россиян.

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