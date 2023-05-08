Не забота о населении, а страх: почему в России на самом деле отменяют парады на 9 мая
Конечно, в Кремле совсем не паникуют из-за мощного хлопка на нефтебазах и складах России, и особенно не паникуют из-за "атаки беспилотников" на Кремль. Однако почему-то во все большем количестве российских городов все же отменяют "парады победы".
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, для России были бы выгодны жертвы среди местного населения в результате "террористических атак" до 9 мая.
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Не хватит полиции
В британской разведке сообщили, что в связи с последними атаками беспилотников отменяют все больше парадов в российских городах. Речь прежде всего о недавней "атаку дронами" по Кремлевскому дворцу. Но стоит добавить, что в последнее время в России почему-то также все чаще горят нефтебазы и склады с горюче-смазочными материалами.
В некоторых городах парады покидают, в некоторых упраздняют. Это не забота о российском населении. Напротив – для российских властей, если украинский БПЛА попал бы в толпу и было несколько жертв, тогда они могли бы еще поблагодарить Украину за дополнительный повод полной мобилизации,
– рассказал Иван Ступак.
Экс-сотрудник СБУ объяснил, что в начале войны многие росгвардейцы уехали в Украину и везли с собой щиты и резиновые дубинки для того, чтобы разгонять украинскую толпу во время полицейский акций. То есть сейчас в России гвардейцев стало меньше.
"Их логика такова: собирается много людей на такое торжественное событие. Но в случае если что-то пойдет не по плану и начнутся массовые беспорядки, будет ли у них сила, чтобы сдержать этих людей?" – отметил Ступак.
В этом случае удобнее для них упразднить парад под предлогом, что они беспокоятся о жизни и здоровье россиян.
Иван Ступак о причине отмены парадов по России: смотреть видео
9 мая в России: что известно о возможных событиях
- В Институте изучения войны также пишут, что Россия будет использовать "атаку дронов" на Кремль как повод для отмены парадов в городах России, где еще этого не сделали. Отметим, что российские власти уже отменили проведение парадов и акции "бессмертный полк" по меньшей мере в 21 городе.
- Кроме того, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что россияне могут готовить провокации к 9 мая. В частности, говорится об инсценировке нападений на гражданское население приграничных районов России. Вдобавок, провокации могут быть направлены против Беларуси, ведь Россия не оставляет попыток втянуть ее в открытую войну.
- Тем временем в Кремле "паники нет", но почему-то там активно готовятся к возможным "диверсиям" на 9 мая. Дмитрий Песков заявил, что "ведется напряженная работа" для защиты россиян от "провокаций украинской стороны".