Вчерашние партнеры смотрят на Путина через решетку, – политтехнолог об участии в параде 9 мая

В России готовят очередной парад к 9 мая. Приехать в Москву согласились 4 лидера стран ОДКБ. Все остальные бывшие союзники Кремля понимают, что диктатор Владимир Путин будет наказан, и не хотят отвечать вместе с ним.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, недопустимо пожимать руку современному Гитлеру и наблюдать за техникой, которая впоследствии поедет убивать украинцев.

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"Жать современному Гитлеру руку и стоять с ним на одной трибуне – это не просто удар по репутации, это значит помазать себя кровью, которую Путин проливает в Украине. Смотреть, как движется техника, которая скоро отправится на фронт или ее оттуда притащили на парад, – это совсем вне границ", – заметил он.

Путин скоро будет наказан

Тизенгаузен подчеркнул, что очень много вопросов к президентам, которые согласились приехать на парад на Красной площади. К примеру, странным будет появление в Москве Касима-Жомарта Токаева, потому что сейчас в Казахстане серьезно взялись за тех, кто помогает России обходить санкции.

Политтехнолог обратил внимание, что на "победобесие" согласились приехать только лидеры стран ОДКБ. Даже президенты стран, которых Кремль считал своими союзниками, не посетят парад.

"Великих союзников", как их называет Россия, из Ирана и Китая не будет. На Путина уже смотрят через решетку. Они представляют, что скоро он будет отвечать за все. Разделять с ним эту ответственность на трибуне – это, как минимум, глупо,

– сказал собеседник.

Он добавил, что накануне белорусский диктатор Александр Лукашенко пытался распространять слухи, что он болен коронавирусом. Вероятно, нелегитимный лидер Беларуси хотел "отмазаться" от поездки на парад.

Тизенгаузен о параде в Москве до 9 мая: смотрите видео

Кто из иностранных лидеров приедет 9 мая в Москву