Надеюсь, украинская "коробка" там тоже будет, – нардеп о параде в Москве 9 мая

В России объявили, что парад до 9 мая в Москве все-таки состоится. В приграничных регионах отказываются от традиционных парадов. Россияне боятся, что с их техникой может что-нибудь произойти.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил народный депутат, секретарь Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Роман Костенко. Известно, что парад к 9 мая отменили и во временно оккупированном Крыму.

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Украинская "коробка" во время "победобесия" россиян

Костенко отметил, что в 2022 году во время парада к 9 мая в России не пролетали их самолеты. Тогда они объяснили, что погода не позволила. Однако на самом деле они боялись.

Во время парада в прошлом году у них не состоялся пролет их самолетов. Но любая погода для современных самолетов не помеха. Облачность была нормальная. Они испугались, что что-то может произойти с этими самолетами,

– убежден он.

Народный депутат напомнил, что когда он был курсантом военной академии, участвовал в параде в Киеве. Он отметил, что тогда они называли войска, которые шагали на параде "коробками".

"Надеюсь, что украинская "коробка" там (в Москве – 24 Канал) тоже будет. Надеюсь, что наши спецслужбы работают, чтобы выставить свою "коробку" на российский парад "победы" и дать лучший эффект, чем все остальные", – сказал Костенко.

Россияне отменяют парады к 9 мая