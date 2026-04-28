Без техники и продолжительностью менее часа: парад к 9 мая в Москве соберет минимум гостей, –медиа

На фоне угрозы атак беспилотников российские власти, вероятно, рассматривают изменение формата парада к 9 мая на Красной площади в Москве. Торжества планируют значительно сократить.

Об этом информируют, в частности, российские СМИ и пропагандистские блогеры.

Каким планируют организовать парад в Москве в 2026-м?

Как сообщает эксперт по внутренней политике и экономике России Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко со ссылкой на источники, в этом году парад может состояться без демонстрации военной техники – только с пешими колоннами.

Также ожидается сокращение количества гостей до нескольких сотен человек вместо традиционных тысяч, а само мероприятие может длиться менее часа.

По ее словам, пропаганда при этом будет пытаться подать такой формат как заранее запланированный, не связанный с угрозами со стороны дронов.

Ранее провоенный блогер Илья Туманов сообщал, что обсуждалась возможность вообще изменения или отмены парада в Москве и Санкт-Петербурге. Также украинские мониторинговые ресурсы писали о вероятной полной отмене мероприятия из соображений безопасности. Речь шла, в частности, и об угрозе ракетных ударов.

Впоследствии сообщалось, что воздушную часть парада отменили, а часть военных с репетиций вернули к местам постоянной дислокации до отдельных распоряжений.

Обычно подготовка к параду проходит на полигоне Алабино в Подмосковье, однако на этот раз часть участников уже сняли с подготовки, хотя организаторы официально заявляют, что мероприятие все же состоится. В то же время в Кремле уверяют, что подготовка продолжается, но информацию об иностранных гостях традиционно обещают обнародовать позже.

Обратите внимание! В большинстве стран мира 9 мая не является официальным праздником Победы. Западная Европа и мир, а с 2024 года официально и Украина, отмечают победу над нацизмом 8 мая как День памяти и примирения. Зато Россия превратила этот день в культ и демонстрацию военной силы.

Кто из политиков вероятнее всего попадет на парад в Москве?

Едва ли не самое большое желание посетить торжества в России проявляет словацкий премьер-министр Роберт Фицо. О своих планах он заявлял заранее.

Однако Вильнюс и Рига запретили пролет его самолета через свое воздушное пространство. Впоследствии стало известно, что к ограничениям присоединилась и Эстония, фактически поддержав блокирование воздушного коридора для словацкого премьера. Несмотря на это, Фицо рассматривает альтернативный маршрут – в частности, перелет через Польшу.

Кстати, политолог Артем Бронжуков отметил, что Россия усиленно вкладывает ресурсы в поиск и поддержку политиков в ЕС, которые могут быть к ней лояльными. Как пишет Politico, среди потенциально таких фигур называют: