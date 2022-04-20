Парад маргиналов: у России возникли серьезные проблемы с "легализацией" оккупации Юга Украины
После того, как российские военные заняли Херсон и продвинулись по южным городам в Мариуполь, пропагандисты начали рассказывать о том, что Путин готовится к проведению парада в единственном захваченном областном центре. Однако для подобной акции захватчикам нужно объявить о создании некоей "республики".
По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, россияне рассматривают недавно оккупированные территории Херсона и Запорожья не только как регионы, где можно проводить принудительную мобилизацию. В Кремле считают вполне оптимистичным вариант ухода из войск РФ на Юге Украины и замораживание конфликта с помощью очередного "Минска".
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Но поставить себе задачу максимум посредством создания линии столкновения в четырех областях Украины Путин хочет лишь в случае провала наступления на Донбасс.
Надеялись на повторение ситуации с ОРДЛО
- Хотя со своими планами по большей части Херсонщины и юга Запорожья в Москве еще не определились, работы по созданию квазиреспублик ведутся больше месяца.
- Перед началом вторжения кремлевский диктатор, руководители ФСБ и Генштаба вполне реально считали, что при появлении российских войск найдется множество должностных лиц, которые сразу перейдут на сторону оккупантов.
- Впрочем, среди чиновников или представителей мэрий на временно оккупированных территориях фактически не нашлось. Поэтому опираться на какие-то единичные случаи согласия на сотрудничество россияне банально не смогли. И это привело к провалу и замедлению "легализации" создания псевдообразований.
- Чтобы создать хотя бы для собственных потребителей картинку "огромных пророссийских настроений" на Херсонщине и Запорожье, россияне перешли к новой тактике, которую "обкатали" на Донбассе еще в 2014-м.
Во время так называемой "русской весны" у Путина быстро поняли, что Партия регионов потеряла доверие среди общества, из-за чего все акции по захвату власти представляли "народным бунтом". Лицами этих бессмысленных маршей шатателей заборов стали "люди из народа" – мелкий предприниматель Павел Губарев, певец в ресторанах Александр Кофман, сантехник Александр Захарченко и другие уроды, которые на самом деле были никем.
Кроме того, захваты Донецка и Луганска проходили с тотальным сотрудничеством с местными чиновниками, полицейскими, прокурорами и судьями. В Запорожье и Херсонской области ничего подобного не наблюдается, поскольку россияне не готовили столь мощную операцию по подкупу и обработке людей на стратегических для них должностях. Кроме того, на Юге Украины все это время был доступ к российским каналам, но они не имели пропагандистского влияния. Поэтому почти каждый хотя бы минимально сознательный человек смог понять, что "русский мир" – кровь, дерьмо и беззаконие. Добровольно выступать за то, чтобы в любой город приходила Россия могут только совсем неадекватные лица. Только таких оккупанты и смогли найти.
Смогут провести парад педофилов и наркоманов
Российские спецслужбы, которые должны показать Путину толпу из якобы пророссийски настроенных граждан в Херсоне, Энергодаре, Бердянске и Новой Каховке, столкнулись с большими проблемами, поскольку организовать масштабный парад и празднование создания "ХНР" с правильной картинкой очень трудно. Кроме того, именно празднования могут перенести в Бердянск, который находится подальше от фронта.
Фактически, в единственном параде, который захватчики могут провести на оккупированной территории, могут принять участие только наркоманы, педофилы и отщепенцы. В Херсоне на должность "народного мэра" претендует бывший регионал и эксмер Владимир Сальдо, не пользующийся поддержкой среди местных жителей. Впрочем, предатель, надо признать, имеет хотя бы намек на представительный вид.
Владимир Сальдо очень хочет возглавить оккупированный Херсон / Фото 24 канала
Так же предателей из Партии регионов и ОПЗЖ нашли в Каховке и Энергодаре, где сотрудничать с оккупантами решили Павел Филипчук и Андрей Шевчик.
Гораздо хуже для россиян ситуация в Бердянске, где захватчики смогли подобрать на должность "мэра" Александра Сауленко. До оккупации населенного пункта он искал работу и хотел занять должность инженера по охране труда. Известно, что за плечами Сауленко – долгий тюремный срок за педофилию.
"Мэр" Бердянска сидел за педофилией / Фото "Запорожские вести"
Не менее интересно лицо "заместителя", которого назначил "глава Бердянска". Никита Самойленко, работавший дворником, проехался по социальному лифту и отныне организует работу по подготовке города к празднованию победобесия.
Никита Самойленко был дворником, но стал "заместителем народного мэра" / Фото "Запорожские вести"
Еще более эпически выглядит попытка россиян посадить хотя бы кого-нибудь из местных на должность "глава" Геническа. Желающих стать "народным мэром" не нашли даже среди местных маргиналов, поэтому оккупантам пришлось искать в Крыму хотя бы кого-нибудь, кто имеет отношение к этому месту. Нашелся Геннадий Сивак, предавший Украину еще в 2014-м. Он топил за оккупацию полуострова, после чего отправился воевать на Луганщину и пристрастился к наркотикам.
Боевик из Донбасса возглавляет оккупированный Геническ / Фото из соцсетей
Приблизительно такая же ситуация наблюдается и в других населенных пунктах, находящихся под оккупацией. Россияне не могут вовлечь в сотрудничество хотя бы какое-то количество квалифицированных людей, пользующихся поддержкой среди жителей. И это огромная проблема для захватчиков, которую они смогут решить исключительно устрашением и силой.