Нынешний парад "победобесия" станет последним в России, – Пионтковский

В Москве на Красной площади 9 мая в очередной раз состоится парад. Это "победобесие" будет последним в России. После победы Украины россияне будут отмечать 8 мая День памяти и примирения, как и в Европе.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. По его словам, на параде Владимир Путин "обложится заложниками", как настоящий террорист.

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После победы Украины парадов в России не будет

Пионтковский уверен, что после победы Украины в войне для россиян все изменится. Поэтому так называемого "Дня победы" не будет, а в России начнут отмечать 8 мая День памяти и примирения, как и в Европе.

Это действительно последний парад российского "победобесия". Думаю, после победы Украины у россиян произойдет переосмысление. Как и в Европе, они будут отмечать 8 мая день памяти погибших во Второй мировой войне. Парадов с лозунгами: "Мы можем повторить" больше не будет,

– предположил он.

Оппозиционер отметил, что во время этого парада Путин решил позвать лидеров стран, чтобы вроде бы защитить себя. Он добавил, что это "остроумный замысел – обложиться заложниками, как настоящий террорист".

Пионтковский о параде в Москве 9 мая: смотрите видео

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