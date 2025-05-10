Парад – демонстрация желаемого потенциала России: генерал-лейтенант оценил, каким он был

Часть из того, чтобы было продемонстрировано на параде в Москве 9 мая – это желаемый потенциал, однако на фронте из того, что представила Россия на Красной площади, сосредоточено ориентировочно одна треть.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, приведя пример "Арматы", о которой говорилось много, но на поле боя этой техники у россиян нет.

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Период объявленного Путиным трехдневного перемирия завершается

Россия принимала меры для противодействия возможным атакам во время парада 9 мая. Были коллапсы в российских аэропортах из-за атаки дронов, но на создание больших проблем для россиян украинское военно-политическое руководство, как заметил Романенко, не пошло. И это понятно, ведь сейчас украинская сторона стремится достичь 30-дневного прекращения огня, а не трехдневного, которое Путин объявил в одностороннем порядке, боясь ударов 9 мая.

Сейчас вопрос в том, что будет после 10 мая, после переговоров России с Китаем, принятия военно-политических решений. Надо готовиться к худшему, рассматривать различные сценарии,

– озвучил генерал-лейтенант.

К сведению! Путин во время парада подошел к северокорейским генералам и поблагодарил их за "освобождение Курской области". Среди них были заместитель начальника генштаба Ким Йонг Бок, заместитель начальника генштаба и глава главного разведывательного бюро Ри Чан Хо, глава главного оперативного управления в КНДР Син Кум Чхоль.

Отметим, что Центр противодействия дезинформации, анализируя парад в Москве, сделал вывод, что пока во время парада ехали современные образцы вооружения, на поле боя российские войска используют устаревшую технику, штурмуют на мотоциклах, а снаряды доставляют на ослах.