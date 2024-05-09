Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что тенденция к снижению заметна во всем. Говорится не только о военных, но и о технике, оружие, гостей.

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Парад одного танка

В СМИ и соцсетях активно обсуждали присутствие на параде только одного старого танка Т-34. Вероятно, все остальные средства вовлечены в боевые действия, или давным-давно уничтожены.

Я бы так и назвал этот парад – парадом одного танка. Ведь Т-34 – единственный, который еще на ходу. Сегодня он символизирует все сухопутные войска России,

– отметил Олег Жданов.

Нельзя не заметить и общую тенденцию к сворачиванию парада. Если в 2023 году было 10 тысяч личного состава, то в этом году только 9 тысяч. В прошлом – 125 единиц техники, а в 2024 – 70.

Такими темпами через 2 – 3 года останется разве один танк Т-34 и то его будут толкать по Красной площади, потому что все нефтеперерабатывающие заводы могут остановиться,

– добавил военный эксперт.

Поэтому парад сложно назвать другими словами, чем деградация и стагнация. Более того, армия – это всегда зеркало государства, учитывая это становится четко понятно, что происходит в самой России.

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