Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що тенденція до зниження помітна у всьому. Мовиться не лише про військових, але й про техніку, зброю, гостей.

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Парад одного танка

У ЗМІ та соцмережах активно обговорювали присутність на параді лише одного старого танка Т-34. Ймовірно, всі інші засоби залучені до бойових дій, або давним-давно знищені.

Я б так і назвав цей парад – парадом одного танка. Адже Т-34 – єдиний, який ще на ходу. Сьогодні він символізує всі сухопутні війська Росії,

– зауважив Олег Жданов.

Не можна не помітити й загальну тенденцію до згортання параду. Якщо у 2023 році було 10 тисяч особового складу, то цього року лише 9 тисяч. У минулому – 125 одиниць техніки, а у 2024 – 70.

Такими темпами через 2 – 3 роки залишиться хіба один танк Т-34 і то його штовхатимуть по Красній площі, бо всі нафтопереробні заводи можуть зупинитися,

– додав військовий експерт.

Тому парад складно назвати іншими словами, ніж деградація та стагнація. Щобільше, армія – це завжди дзеркало держави, тож з огляду на це стає чітко зрозуміло, що відбувається у самій Росії.

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