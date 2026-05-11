Опасный и неадекватный, генерал армии сказал, как будет действовать Путин после провального парада

Парад 9 мая на Красной площади должен был показать уверенность Кремля, но на этот раз больше обнажил слабость, чем силу. Москва пыталась подать его как большое политическое событие, однако за внешней картинкой читались совсем другие сигналы.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, как этот эпизод повлиял на самого Владимира Путина. По его мнению, после такого провала глава Кремля может вести себя еще опаснее и искать новые способы давления.

Парад в Москве обнажил слабость Путина

Парад 9 мая, который Кремль подавал как демонстрацию силы, этот раз сработал наоборот. Вместо образа лидера, который контролирует войну и диктует свои условия, Владимир Путин показал, что уже не имеет ни прежней уверенности, ни ощущения стратегического превосходства.

Напомним! 9 мая на Красной площади в Москве прошел парад, во время которого Владимир Путин говорил преимущественно о "русском характере", исторической памяти и единстве фронта и тыла. В то же время в речи не прозвучало никакой конкретики о войне против Украины и так называемой "СВО", хотя именно эту тему Кремль пытался вписать в общий исторический нарратив.

Россия не смогла сломать Украину ни на фронте, ни массированными ударами, ни попытками дожать Киев к уступкам по территориям. То, что еще в прошлом году Москва пыталась подавать как движение к победе, сейчас выглядит как затягивание войны без понятного выхода и без результата, который можно было бы продать даже собственному обществу.

Парад показал, что Путин сдувается. Он уже показал, что он небольшой, что он смешной. Да, у него еще есть ядерное оружие, да, он еще будет посылать на убой сотни тысяч людей. Но это уже агония на перспективу. У него нет не только карт на руках, у него уже нет элементарного понимания, что делать дальше,

– сказал Маломуж.

За внешней картинкой, которую Кремль старательно выстраивал до 9 мая, уже не видно ни доминирования, ни политической силы. Речь идет о состоянии, в котором Путин еще имеет ресурсы для продолжения войны, еще может бросать на фронт новые волны людей и дальше держаться за ядерный шантаж, но уже не понимает, что делать дальше и как выйти из этой истории без поражения.

Путин проигрывает, и он это осознает, и он боится. Боится сегодня и особенно боится на перспективу,

– подчеркнул генерал армии.

Этот страх, связан не только с фронтом, чем дольше длится война без результата, тем больше для Кремля растет риск внутреннего удара, когда уже сами россияне начнут спрашивать, зачем их втянули в эту авантюру и почему обещанная "победа" так и не наступила.

Почему Путин после провала становится еще опаснее?

После такого парада главная проблема не в самой слабой картинке на Красной площади, а в том, как на это реагирует человек, привыкший держаться на страхе, мести и демонстрации силы. Когда Путин видит, что уже не производит нужного впечатления ни на мир, ни даже на тех, кого считал своими союзниками, он не отступает, а ищет, чем перекрыть этот политический провал.

Важно! Парад прошел в значительно более скромном формате, чем в предыдущие годы: без привычной тяжелой военной техники, только с пешими колоннами, кабриолетами и авиапролетом. Рядом с Путиным сидели президенты Беларуси и Казахстана, а также участник войны против Украины, еще одной заметной деталью стало участие в параде военных КНДР.

В таком состоянии он не действует рационально и не думает о последствиях для собственных людей или для гражданских в Украине. Речь идет о лидере, который проигрывает, понимает это и боится, а потому способен отвечать не политическими шагами, а новыми волнами террора, даже если это уже не дает ему никакого стратегического преимущества.

Я прямо скажу, что он в этой ситуации очень опасен и неадекватен,

– сказал Маломуж.

Поэтому не стоило искусственно разгонять напряжение именно вокруг парада и давать Кремлю дополнительный эмоциональный раздражитель. В таком состоянии Путин вполне мог отреагировать не символически, а максимально жестко, пытаясь вернуть себе образ силы через массированный удар.

Он бы уже завтра прямо или этой ночью запустил бы несколько тысяч дронов и сотни ракет. Это была бы агония, но у нас были бы жертвы,

– подчеркнул генерал армии.

Даже если целью стали бы правительственные здания, часть ракет пришлось бы сбивать над Киевом, а это означало бы обломки, отклонения траекторий и новые потери среди гражданских. В этом и заключалась главная опасность: не в политическом эффекте для Кремля, а в цене, которую за такую "месть" могли заплатить люди.

Путину не дали разыграть сценарий мести

Чтобы не оставить Кремлю удобной рамки для такой эскалации, искали не силовой, а политический выход из ситуации. Логика была в том, чтобы забрать у Москвы возможность подать события вокруг 9 мая как "удар по параду", а затем завернуть собственную атаку в риторику якобы законного ответа.

Интересно! В Associated Press писали, что празднование в этом году проходило под беспрецедентными мерами безопасности из-за угрозы украинских атак, а отсутствие тяжелой техники, перебои со связью и отмена торжеств в части городов свидетельствовали о росте влияния войны на внутреннюю ситуацию в России. Там также обращали внимание, что перемирие не сняло напряжения полностью, а стороны продолжали обвинять друг друга в его нарушении.

Для этого, по словам Маломужа, велась системная работа с Дональдом Трампом, его ближайшим окружением и советниками. Речь шла об отдельном сценарии, который не становился бы ни на украинскую, ни на российскую позицию, а переводил бы ситуацию в другую плоскость – пролонгацию мирного процесса еще на несколько дней.

Мы системно работали с Трампом, с его ближайшим окружением. И говорили: давайте выйдем третьим сценарием. Ситуация с парадом и возможными ударами зашла в такой сложный угол, что действительно могла выйти на сложную модель. Но мы вышли,

– сказал Маломуж.

В этом подходе важно было не поддержать чью-то уже озвученную позицию на 9 или 10 мая, а дать отдельную инициативу, которая сбивала бы напряжение и не оставляла Путину публичного прикрытия для новой атаки. Так Кремль терял возможность разыграть роль "оскорбленной стороны", которая якобы вынуждена отвечать на "теракт".

И мы достойно вышли из этой ситуации. Мы показали, что стойко стоим. Все нарушения, которых допускаются Путин и его команда на фронте и по нашим территориям, мы отбиваем и показываем, что не он руководит процессом. Мы уже управляем ситуацией и держим строй. Мы держим не более низкую планку,

– подчеркнул Маломуж.

В случае иного развития событий Москва получила бы удобный сценарий для оправдания новой волны ударов. Как раз этого и удалось избежать: Путину не дали политического повода перевести собственный провал в показательную месть.

Что известно о параде 9 мая в Москве?

В Москве 9 мая действовали усиленные ограничения безопасности. Жители жаловались на перебои с мобильным интернетом, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и даже СМС, а в центре города перекрывали движение транспорта и меняли работу метро, где часть станций временно работала только на вход и пересадку.

Виктор Трегубов рассказал, что 8 мая российская армия не прекращала наступательные действия на фронте, хотя уже с 00:00 до 05:00 9 мая в зоне ответственности Группировки объединенных сил атак не фиксировали.

По его оценке, россияне беспокоились о параде и использовали паузу для переброски сил, а в ночь на 9 мая Россия все равно ударила по Украине баллистической ракетой и 43 беспилотниками.