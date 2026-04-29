"Миф Путина разрушился": чего боится диктатор перед парадом 9 мая

Россией ходят слухи о том, что военных парадов до 9 мая не будет. Хотя официального подтверждения нет, ключевой причиной уже называют ракетную опасность со стороны Украины.

Именно 9 мая для Кремля всегда был большим праздником, своеобразным мотивом объединения. Как заметил 24 Каналу политолог Валерий Дымов, раньше Владимир Путин даже говорил, что Советский Союз победил бы во Второй мировой без других стран, то есть россияне считают себя единственными победителями.

Любимый миф Путина разрушили

По сравнению с другими странами, 9 мая в России всегда было очень важным. Владимир Путин любил кичиться техникой, оружием, гостями, которые к нему приезжали. Хотя с начала полномасштабной войны ситуация кардинально изменилась и желающих приезжать в Россию практически нет.

Однако сейчас это все рушится, ибо сначала это было как СССР спасает Европу от нацизма. А сейчас этот миф разрушился, ибо теперь более 4 лет Россия воюет с народом, которого "нет", которий "придумали". Этот миф разрушил сам Путин,

– объяснил Валерий Дымов.

Выяснилось, что российские нарративы были ложью. Разрушена одна из основ российской государственности. Политолог заметил, что уже в 2025 году Путин выглядел "карликом" у Си Цзиньпиня. Когда-то он грезил диктовать свои правила мира вместе с США, но сейчас это место занял Пекин. Россия не больше, чем сырье для Китая.

"Раньше к Путину прилетали все (на 9 мая,– 24 Канал), кто влиял на повестку дня в мире. Они прилетали как гости к Путину. А сейчас даже Фицо говорит, что не прибудет, потому что его не пускают. Потому что лететь в Путин и страну, которая проигрывает в войне, которую сама же начала, – сегодня является признаком токсичности, а не чести",– подчеркнул Валерий Дымов.

Обратите внимание! Премьер-министр Словакии Роберт Фицо никак не может найти маршрут, чтобы попасть на парад в Россию. Уже три страны закрыли для него воздушное пространство. Пролет самолета над своей территорией не разрешили страны Балтии. Решение объяснили тем, что поездка Фицо направлена на прославление агрессора, а позиция Европы по этому поводу четкая.

По какой ключевой причине могут отменить парад?

О возможности отмены парада, политолог подчеркнул, что россияне живут в плену своих иллюзий. Они верят, что их могут атаковать "террористы из Украины", но при этом угрожают, что Россия вроде бы еще "не начинала" и может сделать так, чтобы его боялись. Корнем этого для россиян была победа во Второй мировой войне.

Однако теперь мы видим, что 9 мая становится "праздником чумы". Путин боится показать, что он одинок и от него и от России отворачиваются все друзья. Поэтому причина отмены парадов далеко не в ракетах, которые могут туда прилететь.

К слову, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заметил, что до 9 мая российские войска традиционно усиливают штурмы на фронте. Путин требует от своей армии хоть каких-либо результатов. Наибольшую активность врага фиксируют в Донецкой области., в частности возле Покровска в сторону Доброполья.

Как в России готовятся к 9 мая?

В начале апреля стало известно, что традиционного парада может не состояться. Российские пропагандисты выразили опасения по поводу ракетных ударов с украинской стороны. Это станет существенным медийным ударом по Кремлю. Также пропагандисты рассказали об отмене репетиции наземной части парада.

В российском минобороны 28 апреля подтвердили, что колонны военной техники на параде не будет. Причиной назвали "оперативную ситуацию". Несмотря на это, анонсировали представление работы всех видов и родов войск, в частности тех, которые участвуют в захватнической войне.

Кроме того, россиянам обещали показать авиашоу над Красной площадью, а лётчики-штурмовики должны раскрасить небо в цвета флага России. Этот печально известный флаг хорошо известен в мире и давно стал символом агрессии и преступлений против человечности.