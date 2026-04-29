Саме 9 травня для Кремля завжди було великим святом, своєрідним мотивом об'єднання. Як зауважив 24 Каналу політолог Валерій Димов, раніше Володимир Путін навіть говорив, що Радянський Союз переміг би у Другій світовій без інших країн, тобто росіяни вважають себе єдиними переможцями.

Улюблений міф Путіна зруйнували

Порівняно з іншими країнами, 9 травня у Росії завжди було дуже важливим. Володимир Путін любив хизуватися технікою, зброєю, гостями, які до нього приїжджали. Хоча з початку повномасштабної війни ситуація кардинально змінилася й охочих їхати у Росію практично немає.

Однак зараз це все руйнується, бо спершу це було наче СРСР рятує Європу від нацизму. А зараз цей міф зруйнувався, бо тепер понад 4 роки Росія воює з народом, якого "немає", якого "вигадали". Цей міф зруйнував сам Путін,

– пояснив Валерій Димов.

З'ясувалось, що російські наративи були брехнею. Зруйнована одна з основ російської державності. Політолог зауважив, що вже у 2025 році Путін виглядав "карликом" біля Сі Цзіньпіна. Колись він марив диктувати свої правила світу разом зі США, але тепер це місце зайняв Пекін. Росія не більше, ніж сировинний додаток до Китаю.

"Раніше до Путіна прилітали усі (на 9 травня, – 24 Канал), хто впливав на порядок денний у світі. Вони прилітали як гості до Путіна. А зараз навіть Фіцо каже, що не полетить, бо його не пускають. Бо летіти до Путіна і країни, яка програє у війні, яку сама ж почала, – сьогодні є ознакою токсичності, а не честі", – наголосив Валерій Димов.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ніяк не може знайти маршрут, щоб потрапити на парад до Росії. Уже три країни закрили для нього повітряний простір. Проліт літака над своєю територією не дозволили країни Балтії. Рішення пояснили тим, що поїздка Фіцо спрямована на прославлення агресора, а позиція Європи щодо цього чітка.

Через яку ключову причину можуть скасувати парад?

Щодо можливості скасування параду, політолог підкреслив, що росіяни живуть у полоні своїх ілюзій. Вони вірять, що їх можуть атакувати "терористи з України", але при цьому погрожують, що Росія нібито ще "не починала" й може зробити так, щоб її боялися. Коренем цього для росіян була перемога у Другій світовій війні.

Однак тепер ми бачимо, що 9 травня стає "святом чуми". Путін боїться показати, що він самотній і від нього та загалом від Росії відвертаються усі друзі. Тому причина скасування парадів далеко не у ракетах, які можуть туди прилетіти.

До слова, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зауважив, що до 9 травня російські війська традиційно посилюють штурми на фронті. Путін вимагає від своєї армії хоч якихось результатів. Наразі найбільшу активність ворога фіксують на Донеччині, зокрема біля Покровська у бік Добропілля.

Як у Росії готуються до 9 травня?

На початку квітня стало відомо, що традиційного параду може не відбутися. Російські пропагандисти висловили побоювання щодо ракетних ударів з українського боку. Це стане суттєвим медійним ударом по Кремлю. Також пропагандисти розповіли про скасування репетиції наземної частини параду.

У російському міноборони 28 квітня підтвердили, що колони військової техніки на параді не буде. Причиною назвали "оперативну ситуацію". Попри це анонсували представлення роботи усіх видів і родів військ, зокрема тих, які беруть участь у загарбницькій війні.

Окрім того, росіянам обіцяли показати авіашоу над Красною площею, а льотчики-штурмовики мають розфарбувати небо у кольори прапора Росії. Цей сумнозвісний стяг добре відомий у світі й давно став символом агресії та злочинів проти людяності.