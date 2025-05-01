Инструменты есть, – Подоляк прокомментировал возможность ударов по России на 9 мая

В Москве 9 мая состоится "парад победы", куда приедут лидеры некоторых стран. Тем временем решение об ударе по Красной площади может принять только Генштаб.

Такое мнение 24 Каналу высказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что инструменты для этого есть. А решение Кремля о "перемирии" на эту дату – очередной обман.

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ВСУ имеют инструменты для ударов по России на 9 мая

Советник руководителя Офиса Президента отметил, что время и количество военных целей, которые Украина может уничтожить на территории России должен определять только Генштаб или ставка Верховного Главнокомандующего.

По мнению Подоляка, европейская часть страны-агрессора должна быть под постоянными ударами. Нужно уничтожать логистику и военную инфраструктуру врага, ведь это будет иметь социальные и политические влияния.

В то же время 9 мая – это действительно сакральная дата для России. В этот день в Москве будет немало "гостей".

Удары на 9 мая определяют исключительно украинские военные. Инструменты для этого есть,

– подчеркнул он.

Советник руководителя Офиса Президента добавил, что то, что Владимир Путин объявил "перемирие" с Украиной с 00:00 с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая – это не о прекращении огня, а об иллюзии и пропаганде.

Российский диктатор хочет доказать, что он является модератором войны и самостоятельно может "останавливать" украинские удары, объявляя "перемирие". Более того, за это время страна-агрессор довезла бы ресурс на линию фронта.

Кстати, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло сообщил, что Украина имеет определенный запас дронов, потому что 96% всех беспилотных систем произведены именно в нашей стране. Поэтому россияне понимают, что они должны быть готовы, что по Красной площади прилетит.