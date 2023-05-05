Показуха на 9 мая сейчас уже может быть опасна для Путина: анализ ISW

В России продолжается истерика из-за удара беспилотника на Кремль. Так, российские официальные лица, вероятно, используют это для того, чтобы увеличить количество отмененных парадов до 9 мая.

Ведь российские источники продолжают реагировать на удар беспилотника 3 мая. В частности, следственный комитет России решил заявить, что открыл уголовное дело "по факту террористического акта в связи с попыткой нанести удар по Кремлю". Также комитет еще больше усилил утверждение о том, что в ударе якобы виноват Киев.

Смотрите также Куда уже дальше – политтехнолог об отношении россиян к войне на их территории

Как Россия может использовать атаку дрона для отмены парадов 9 мая

Заместитель председателя совбеза России Дмитрий Медведев пошел еще дальше и призвал к "физической ликвидации" Владимира Зеленского в ответ на "удар". Рупор же Путина Дмитрий Песков не придумал ничего "лучшего", как безосновательно заявить, что якобы за нападением на кремль "стоят США".

Кроме того, несколько представителей российских органов власти, включая главу Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, запретили запуски и полеты беспилотников.

Следует добавить, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в минтранс России и даже росавиацию с просьбой ввести полный временный мораторий на использование беспилотников в связи с увеличением угрозы беспилотников, связанной со "специальной военной операцией".

Аналитики американского Института изучения войны также написали, что РосСМИ со ссылкой на неустановленные внутренние источники заявили, что жители Подмосковья заметили летевшие на очень низкой высоте беспилотники задолго до момента столкновения со зданием Кремлевского Сенатского дворца 3 мая. Однако путинские власти проигнорировали их сообщения как "дроновую истерию". Другой источник написал, мол, если это правда, то он демонстрирует непроницаемость российского бюрократического аппарата.

В свою очередь российские военные блоггеры оценили ответ Кремля как "продуманный и логический" и отвергли другие голоса в информационном пространстве как иррациональные и истерические.

Российские чиновники, вероятно, используют удар беспилотника по Кремлю 3 мая, чтобы увеличить количество отмен парадов до 9 мая,

– отмечают в ISW.

Ведь российские СМИ написали, что Москва уже отменила парады в как минимум 21 российском городе, а также временно оккупированном Крыму. Это делали либо без официальных причин, либо, ссылаясь на "мнение безопасности".

Кроме того, российские чиновники в нескольких городах заявили, что они отменяют мероприятия и парады 9 мая из-за заботы об участниках "специальной военной операции".

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что:

Кремль использует событие 3 мая, чтобы отменить мероприятие 9 мая и увеличить свои информационные усилия, чтобы представить войну в Украине как экзистенциальную угрозу для России;

Россия хочет ограничить типичные события 9 мая, чтобы скрыть деградацию российской армии, ведь такие события демонстрируют передовую российскую военную технику, значительная часть которой либо критическая для российских операций в Украине, либо была уничтожена за 14 месяцев изнурительных боев на войне.

Кремль также, вероятно, надеется сдержать события 9 мая из-за опасений, что празднование погибших военнослужащих может стать потенциальным источником внутренней негативной реакции на высокое количество потерь России в Украине,

– заявили в ISW.

Аналитики вспомнили также, что в России упразднили "Бессмертный полк", вероятно, по аналогичным причинам.

Смотрите также Точно в цель, или операция "Руст-2": кому выгодна первая с 1942 года бомбардировка Кремля