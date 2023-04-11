Половина "техники" будет надувной, - полковник ВСУ о параде россиян в Москве

В России начинают отказываться от проведения парадов на 9 мая. Очевидно, на показ россиянам выставлять нечего.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, врагу придется проявить весь креатив для того, чтобы по Красной площади хоть что-нибудь передвигалось.

Смотрите также Поражение близится: почему россияне усиленно готовят Крым к обороне и зачем минуют пляжи

Россияне ждут в гости украинцев

Роман Свитан подчеркнул, что в приграничных Курской и Белгородской областях распространяется паника.

Боятся просто, что могут приехать и пройтись по их площадям, например, наш "Кракен", "Волки Да Винчи",

– заметил он.

По его мнению, у украинцев, конечно, есть безудержное желание посетить праздник россиян. Сами же враги прогнозируют такой вариант действий – и правильно поступают. Очевидно, поэтому участвовать в парадах тоже не хотят.

Роман Свитан рассказал, с какими проблемами в России столкнулись во время подготовки к 9 мая: смотрите видео

На параде будут резиновые макеты техники

Полковник ВСУ в запасе объяснил, что у России нечем проводить парады.

"Военных сил и средств уже не хватает на линии фронта, не то чтобы на параде", – убежден он.

Роман Свитан рассказал, что половина техники, вовлеченной в действо, будет резиновой, то есть макеты танков, бронетехники будут надувными.

Они же не будут доставать Т-34 из постаментов, пытаться посадить туда трех-четырех (солдат – 24 Канала) и толкать эти макеты по Красной площади,

– сосредоточил внимание военный эксперт.

По его мнению, недостаток техники – видимая проблема в России, которую врагу не удастся скрыть.

9 мая в России: последнее