Половина "техники" будет надувной, - полковник ВСУ о параде россиян в Москве
В России начинают отказываться от проведения парадов на 9 мая. Очевидно, на показ россиянам выставлять нечего.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, врагу придется проявить весь креатив для того, чтобы по Красной площади хоть что-нибудь передвигалось.
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Россияне ждут в гости украинцев
Роман Свитан подчеркнул, что в приграничных Курской и Белгородской областях распространяется паника.
Боятся просто, что могут приехать и пройтись по их площадям, например, наш "Кракен", "Волки Да Винчи",
– заметил он.
По его мнению, у украинцев, конечно, есть безудержное желание посетить праздник россиян. Сами же враги прогнозируют такой вариант действий – и правильно поступают. Очевидно, поэтому участвовать в парадах тоже не хотят.
Роман Свитан рассказал, с какими проблемами в России столкнулись во время подготовки к 9 мая: смотрите видео
На параде будут резиновые макеты техники
Полковник ВСУ в запасе объяснил, что у России нечем проводить парады.
"Военных сил и средств уже не хватает на линии фронта, не то чтобы на параде", – убежден он.
Роман Свитан рассказал, что половина техники, вовлеченной в действо, будет резиновой, то есть макеты танков, бронетехники будут надувными.
Они же не будут доставать Т-34 из постаментов, пытаться посадить туда трех-четырех (солдат – 24 Канала) и толкать эти макеты по Красной площади,
– сосредоточил внимание военный эксперт.
По его мнению, недостаток техники – видимая проблема в России, которую врагу не удастся скрыть.
9 мая в России: последнее
- Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" призывает россиян провести парад 9 мая во временно оккупированном Крыму
- Впрочем, россиянам все же не стоит обольщаться, потому что в прошлом году якобы из-за неблагоприятной погоды на параде 9 мая не выступили воздушные силы.
- В этом же году россиян на 9 мая может ожидать приятный сюрприз от украинцев. Соучредитель Monobank и производитель БпЛА "Довбуш" Андрей Яценко объявил премию на сумму 20 миллионов гривен тому, кто посадит сине-желтый беспилотник на Красной площади в Москве.