Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ворогу доведеться проявити увесь креатив для того, щоб по Червоній площі бодай щось пересувалося.
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Росіяни чекають в гості українців
Роман Світан наголосив, що у прикордонних Курській та Бєлгородській областях шириться паніка.
Бояться просто, що можуть приїхати й пройтися по їхніх площах, наприклад, наш "Кракен", "Вовки Да Вінчі",
– зауважив він.
На його думку, в українців, звісно, є нестримне бажання завітати на свято до росіян. Самі ж вороги прогнозують такий варіант дій – і правильно роблять. Вочевидь, через це брати участь в парадах теж не хочуть.
Роман Світан розповів, з якими проблемами у Росії зіштовхнулися під час підготовки до 9 травня: дивіться відео
На параді будуть гумові макети техніки
Полковник ЗСУ в запасі пояснив, що у Росії немає чим проводити паради.
"Військових сил та засобів вже не вистачає на лінії фронту, не те щоб на параді", – переконаний він.
Роман Світан розказав, що половина техніки, залученої до дійства, буде гумовою, тобто макети танків, бронетехніки будуть надувними.
Вони ж не будуть діставати Т-34 з постаментів, намагатися посадити туди трьох-чотирьох (солдатів – 24 Канала) і штовхати ці макети по Червоній площі,
– зосередив увагу військовий експерт.
На його думку, нестача техніки – видима проблема у Росії, яку ворогу не вдасться приховати.
9 травня у Росії: останнє
- Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" закликає росіян провести парад 9 травня в тимчасово окупованому Криму.
- Втім, росіянам все ж не варто тішити себе марними сподіваннями, бо ж торік нібито через несприятливу погоду на параді 9 травня не виступили повітряні сили.
- Цьогоріч же росіян на 9 травня може чекати приємний сюрприз від українців. Співзасновник Monobank і виробник БпЛА "Довбуш" Андрій Яценко оголосив премію на суму 20 мільйонів гривень тому, хто посадить блакитно-жовтий безпілотник на Червоній площі у Москві.