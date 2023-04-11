Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, ворогу доведеться проявити увесь креатив для того, щоб по Червоній площі бодай щось пересувалося.

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Росіяни чекають в гості українців

Роман Світан наголосив, що у прикордонних Курській та Бєлгородській областях шириться паніка.

Бояться просто, що можуть приїхати й пройтися по їхніх площах, наприклад, наш "Кракен", "Вовки Да Вінчі",

– зауважив він.

На його думку, в українців, звісно, є нестримне бажання завітати на свято до росіян. Самі ж вороги прогнозують такий варіант дій – і правильно роблять. Вочевидь, через це брати участь в парадах теж не хочуть.

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На параді будуть гумові макети техніки

Полковник ЗСУ в запасі пояснив, що у Росії немає чим проводити паради.

"Військових сил та засобів вже не вистачає на лінії фронту, не те щоб на параді", – переконаний він.

Роман Світан розказав, що половина техніки, залученої до дійства, буде гумовою, тобто макети танків, бронетехніки будуть надувними.

Вони ж не будуть діставати Т-34 з постаментів, намагатися посадити туди трьох-чотирьох (солдатів – 24 Канала) і штовхати ці макети по Червоній площі,

– зосередив увагу військовий експерт.

На його думку, нестача техніки – видима проблема у Росії, яку ворогу не вдасться приховати.

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