Пришлось бы снимать танки Т-34 с постаментов: почему в России отменяют парады до 9 мая

В нескольких российских городах уже объявили о том, что традиционных парадов на 9 мая не будет. Аргументируют россияне такое решение мерами безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, техническая база российской армии прямо на грани.

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Парад в России под угрозой срыва

Роман Свитан объяснил, что у россиян действительно серьезные проблемы с техникой, которую можно было бы продемонстрировать на параде.

Им пришлось бы снимать с постаментов Т-34, их просто толкать, потому что двигателей там нет для того, чтобы провести парад,

– заметил он.

Военный эксперт отметил, что традиционно за две недели до 9 мая россияне проводят тренировки в районе Ходынки.

"Это очень хорошая цель для наших дальних средств поражения", – добавил он.

Свитан объяснил, что украинские БПЛА успешно отработали по российскому Энгельсу и Рязани, поэтому Ходынки – не проблема.

Роман Свитан рассказал, почему парад на 9 мая в России может не состояться: смотрите видео

У россиян есть план

Военный эксперт убежден, что россияне могут превратить свой парад в очередной цирк.

У них это хорошо отработанная система. Резиновую технику надувают и дети, как шарики, пронесут ее по площади,

– пошутил он.

Впрочем, действительно, надеяться на помощь в снабжении техники россиянам явно не следует.

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