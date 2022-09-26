Мелони лидирует на выборах в Италии: предварительные результаты

В Италии 25 сентября прошли внеочередные парламентские выборы. Волеизъявление официально завершилось, а все голоса подсчитали.

Согласно предварительным результатам выборов, наибольшее количество голосов получила партия "Братья Италии" (FDI), возглавляемая харизматичной Джорджией Мелони.

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Предварительные результаты выборов в Италии

После подсчета 63% голосов партия "Братья Италии" набрала по меньшей мере 26% , партнеры по коалиции "Лига" во главе с Маттео Сальвини получили около 9% , а "Форца Италия" Сильвио Берлускони набрала более 8%.

Окончательные результаты ожидают позже. Впрочем, для формирования нового правительства понадобятся недели.

Как утверждает издание Politico Europe, согласно предварительным результатам, обработаны 96% избирательных участков.

В целом, результаты дадут правой коалиции 44,4% голосов в сенате. Цифры для Палаты депутатов практически одинаковы.

Результаты экзитполов

Экзитпол Consorzio Opinio Italia, проведенный Rai, ранее заявил, что партия "Братья Италии" набрала 41-45% голосов, а левый альянс 25-29%. Такой показатель дает правым большинство в обеих палатах законодательного собрания.

Результат "Братьев" Мэлони внутри коалиции – от 22 до 27%, "Лига" Сальвини – от 9,5 до 13,5%, "Forza Italia" Берлускони – от 6 до 8%. В то же время левоцентристский альянс экс-премьера Летта набрал 29,5%.

Как Мелони относится к россии

Джорджия Мелони успела запомниться мягкой риторикой в сторону россии и призывами ослабить санкционное давление на москву. Впрочем, уже после начала войны Мелони изменила свое мнение.

"Братья Италии" стали одной из немногих партий, поддержавших решение правительства Драги по поставкам оружия в Украину. Впоследствии Мелони сравнила независимость Украины с независимостью Италии и заявила, что российское вторжение имеет глобальный контекст, а поддержка Украины является составной частью европейской безопасности.

Что этому предшествовало

В 2022 году в Италии возник масштабный правительственный кризис. Премьер-министр страны Марио Драга окончательно потерял доверие и решил уйти в отставку. А президент Серджо Матарелла распустил итальянский парламент. Произошло это 21 июля, то есть за 8 месяцев до его естественного истечения срока.

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини во время встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым заверил, что государство будет продолжать поддерживать нас в борьбе с агрессором, несмотря на результаты голосования.

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