Парень залез на крышу оперного театра во Львове: в сети опубликовали видео инцидента

Во Львове вечером 4 июня произошел досадный инцидент. Так, 16-летний парень залез на крышу оперного театра города.

На место сразу приехала полиция, чтобы попытаться разрешить этот инцидент. Впоследствии молодого человека все же удалось снять с крыши театра.

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Парень залез на крышу львовской оперы

В сети опубликовали несколько видео, где видно, как парень взобрался на край крыши львовского оперного театра. Он стоял и смотрел на людей, стоявших снизу.

Парень залез на крышу Львовской оперы / Видео телеграм-канала "Труха.Львов"

Впоследствии очевидцы сообщили, что парень начал спускаться. Он делал это осторожно, стараясь не повредить себя.

Парень во Львове начал спускаться с крыши оперного театра / Видео телеграм-канала "Lviv.Media"

Пока доподлинно неизвестно, зачем парень забрался на крышу львовской оперы. Все детали устанавливают правоохранители.

Что сказали об инциденте в полиции

Пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказала о деталях инцидента. По ее словам, парень находится в безопасности.

Полиция установила его личность: это 16-летний житель города Яворов,

– отметила она.

Спикер также подчеркнула, что родителям парня сообщили об инциденте. Теперь полиция ожидает, когда они придут, и уже все обстоятельства будут выяснять лично с ними.

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