Скандал с песнями Цоя во Львове: фаната российского певца отпустили – он возвращается домой

Парень, который в центре Львова пел песни россиянина Виктория Цоя, возвращается домой к родителям в Одессу. До этого он некоторое время был в детском доме.

Еще в начале июня одна из львовских чиновниц написала о подростке, который является фанатом Цоя и исполнял его песни в центре города под гитару. Поэтому в сети разгорелся настоящий скандал, и впоследствии стало известно, что за несовершеннолетнего взялись соответствующие службы.

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Долго в детском приюте Александр не был. 9 июня в сети распространили ролик, из которого ясно, что юноша возвращается к родителям в Одессу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТікТок.

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Отметим, что несовершеннолетний во время того, как рассказывал о своем возвращении домой, курил сигарету. В то же время он отметил, что с ним во Львове никто плохо не обращался.

Всем привет. Ну, что сказать… Меня выпустили. То есть, в Одессе все документы уже сделаны. Необходимое заключение также написали – прислали его сюда по электронной почте. В общем, все было хорошо, никто со мной плохо не обращался. Едем в Одессу давать концерт,

– говорит подросток на видео.

Кроме того, из ролика понятно, что он находится на Дворцовой площади во Львове перед Главным железнодорожным вокзалом.

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Следует сказать, что документы, о которых говорил парень, должна была сделать служба по делам детей Одесского городского совета. В них должно было указано, что несовершеннолетний имеет родителей, не сбежал из дома во Львов и вообще нет оснований для того, чтобы держать его в детском доме.

Похоже, что соответствующее заключение одесские службы все-таки предоставили.

Что говорит закон