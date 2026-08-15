Трагедия в Одесской области: спасатели обнаружили тело пропавшего в море подростка

В четверг, 13 августа, в Белгороде-Днестровском районе Одесской области во время купания ушел под воду 14-летний мальчик. Через 2 дня после исчезновения правоохранители обнаружили его тело.

Инцидент произошел в Лиманской территориальной общине. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Что известно о трагедии?

В воскресенье, 15 августа, около 16:00 погибшего удалось обнаружить в воде. Тело подростка обнаружили примерно в 7 километрах от места, где его видели в последний раз.

Ранее на побережье разворачивали масштабную поисково-спасательную операцию.

В полиции призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности. Они отметили, что на территории Белгород-Днестровского района пляжи закрыты для посетителей.

Правоохранители отметили, что во время военного состояния побережье более опасны, в частности из-за мин и взрывоопасных предметов.

В поисках приняли участие полицейские, водолазы ГСЧС, пограничники и местные жители. Умершего отправили на экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Также правоохранители призвали родителей внимательнее следить за досугом своих детей и не разрешать им самостоятельно находиться у водоемов.

Ранее, в июле, на одном из пляжей в Каролино-Бугазе в Одесской области 9-летнего ребенка и двух взрослых на надувном матрасе унесло в море. К счастью, их удалось спасти.

Также в середине июня в Одесской области 10-летнюю девочку течением унесло в море на надувном круге. Поиски Софийки продолжались несколько дней. Только 7 июля тело ребенка нашли местные жители.