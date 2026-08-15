Інцидент стався у Лиманській територіальній громаді. Про це повідомили у поліції Одеської області.

Що відомо про трагедію?

У неділю, 15 серпня, близько 16:00 загиблого вдалося знайти у воді. Тіло підлітка виявили приблизно за 7 кілометрів від місця, де його бачили востаннє.

Раніше на узбережжі розгортали масштабну пошуково-рятувальну операцію.

У поліції закликали громадян не нехтувати правилами безпеки. Вони зазначили, що на території Білгород-Дністровського району пляжі закриті для відвідувачів.

Правоохоронці зазначили, що під час воєнного стану узбережжя є більш небезпечними, зокрема через міни та вибухонебезпечні предмети.

У пошуках брали участь поліцейські, водолази ДСНС, прикордонники та місцеві жителі. Померлого відправили на експертизу, яка має встановити точну причину смерті.

Також правоохоронці закликали батьків уважніше слідкувати за дозвіллям своїх дітей і не дозволяти їм самостійно перебувати біля водойм.

Раніше, у липні, на одному з пляжів у Кароліно-Бугазі в Одеській області 9-річну дитину та двох дорослих на надувному матраці віднесло у море. На щастя, їх вдалось врятувати.

Також у середині червня в Одеській області 10-річну дівчинку течією віднесло в море на надувному колі. Пошуки Софійки тривали декілька днів. Лише 7 липня тіло дитини знайшли місцеві жителі.