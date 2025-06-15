Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Днепропетровской области мальчик выстрелил в друга из пневматической винтовки
15 июня, 16:36
1

В Днепропетровской области мальчик выстрелил в друга из пневматической винтовки

Тимур Еремьянц
Основні тези
  • В селе Марьянское 9-летний мальчик случайно выстрелил в 15-летнего друга из пневматической винтовки, попав в челюсть.
  • Полиция Днепропетровщины подтвердила факт инцидента, но обстоятельства еще выясняют; пострадавшего парня, вероятно, госпитализированы.

В селе Марьянское юноша травмировал другого парня выстрелом из пневматической винтовки. Событие, вероятно, произошло 14 июня вечером.

Об этом 24 Каналу рассказали в полиции Днепропетровской области.

Смотрите также Рядом были дети: в Днепре мужчина устроил стрельбу на улице

Что известно об инциденте в Днепропетровской области

В местных СМИ распространяется информация об инциденте в селе Марьянское в Криворожском районе Днепропетровской области.

Там отмечают, что 9-летний мальчик вместе с родителями приехал в гости к 15-летнему юноше. Дети играли вместе, первый, предположительно, вынес винтовку и случайно попал старшему в челюсть. В полиции подтвердили факт, но детали еще выясняют.

Сообщение поступало, но обстоятельства сейчас выясняются,
– заявили в полиции.

Местные СМИ рассказали, что происшествие произошло 14 июня вечером. Пострадавший сейчас, предположительно, в больнице – операция назначена на понедельник.

 