В Днепропетровской области мальчик выстрелил в друга из пневматической винтовки

В селе Марьянское юноша травмировал другого парня выстрелом из пневматической винтовки. Событие, вероятно, произошло 14 июня вечером.

Об этом 24 Каналу рассказали в полиции Днепропетровской области.

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Что известно об инциденте в Днепропетровской области

В местных СМИ распространяется информация об инциденте в селе Марьянское в Криворожском районе Днепропетровской области.

Там отмечают, что 9-летний мальчик вместе с родителями приехал в гости к 15-летнему юноше. Дети играли вместе, первый, предположительно, вынес винтовку и случайно попал старшему в челюсть. В полиции подтвердили факт, но детали еще выясняют.

Сообщение поступало, но обстоятельства сейчас выясняются,

– заявили в полиции.

Местные СМИ рассказали, что происшествие произошло 14 июня вечером. Пострадавший сейчас, предположительно, в больнице – операция назначена на понедельник.