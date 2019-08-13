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      Парень облил кипятком свою девушку, пока та спала: ужасные подробности преступления

      22 Читати новину українською
      В Запорожье мужчина облил женщину кипятком
      В Запорожье мужчина облил женщину кипятком

      Случай произошел 28 июля в Запорожье. Пока девушка спала, парень вылил на нее 4 литра кипятка и обрезал волосы. Девушку госпитализировали с 21% ожогов тела. Парня арестовали на 60 суток без возможности внесения залога.

      24-летняя Анастасия Шаповалова впервые решилась показаться на камеру и рассказать детали трагического случая. Она поделилась с Фактами подробностями того дня и личной жизни с мужчиной.

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      Проснувшись от боли, из-за ожогового шока девушка выпрыгнула из окна детской комнаты. Оказавшись на улице, Настя спряталась в кустах и закричала, заметив первого попавшегося прохожего.

      По словам подруг, мужчина часто бил потерпевшую и даже нападал с ножом, из-за чего женщина часто ходила в синяках.

      Настя – круглая сирота и ей некуда было пойти с двумя детьми. Она прожила с этим мужчиной 8 лет, все время терпела издевательства. Несколько раз Настя убегала и обращалась за помощью в социальные службы, однако никто так и не помог.

      После происшествия гражданский муж Насти более недели скрывался от полиции. Никто не знал, где он находится, пока злоумышленник не пришел в студию одной телепередачи.

      Чоловік вилив окроп на дівчинуДевушка, которую муж облил кипятком в Запорожье показала, как выглядит после трагедии

      облив окропом запоріжжя

      Теперь девушка может ходить, впереди долгое лечение и много операций

      Девушка показала, как выглядит после трагедии 18+:

       

      blog_ava
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      Теги: Криминальные новости Криминал Новости Запорожья
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