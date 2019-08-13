Хлопець облив окропом свою дівчину, поки та спала: жахливі подробиці злочину

Випадок трапився 28 липня у Запоріжжі. Поки дівчина спала, хлопець вилив на неї 4 літри окропу та обрізав волосся. Дівчину госпіталізували з 21% опіків тіла. Хлопця заарештували на 60 діб без можливості внесення застави.

24-річна Анастасія Шаповалова вперше наважилась показатись на камеру та розповісти деталі трагічного випадку. Вона поділилася з Фактами подробицями того дня та особистого життя з чоловіком.

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Прокинувшись від болю, через опіковий шок дівчина вистрибнула з вікна дитячої кімнати. Опинившись на вулиці, Настя сховалася в кущах і закричала, помітивши першого ліпшого перехожого.

За словами подруг, чоловік часто бив потерпілу та навіть нападав з ножем, через що жінка часто ходила у синцях.

Настя – кругла сирота і їй не було куди піти з двома дітьми. Вона прожила з цим чоловіком 8 років, весь час терпівши знущання. Кілька разів Настя втікала і зверталася за допомогою в соціальні служби, проте ніхто так і не допоміг.

Після події цивільний чоловік Насті понад тиждень ховався від поліції. Ніхто не знав, де він перебуває, поки зловмисник не прийшов у студію однієї телепередачі.



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