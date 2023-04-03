В Париже могут запретить электросамокаты: почему 90% горожан против этого транспорта
Источник:Futur en Seine
В Париже проголосовали по дальнейшей судьбе электросамокатов. Оказалось, что большинство людей против этого вида транспорта.
Официальные результаты показали, что жителей отдали 90% голосов "против" использования электросамокатов.
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Почему парижане против электросамокатов
Соучредитель благотворительной организации Apacauvi, представляющей интересы жертв аварий, связанных с электросамокатами Арно Килбаса, подчеркнул, что радуется этим результатам. Поскольку уже более 4 лет организация борется за запрет этого вида транспорта на скулах Франции.
"Все парижане говорят, что волнуются на тротуарах и нервничают, когда переходят дорогу. Вы должны искать повсюду", – сказал Килбаса, чью жену и маленькую дочь сбил водитель электросамоката.
Мэр Парижа Анн Идальго называет голосование, инициированное властями города, не референдумом, а "общественными консультациями". Она выступает за запрет использования электросамокатов, которые называет "источником напряжения и беспокойства" для горожан.Отметим, что в Париже серия смертельных аварий также показала опасность транспортных средств, которые могут арендовать дети в возрасте до 12 лет.
В случае введения запрета будет касаться только сервисов аренды электросамокатов, а не частных транспортных средств, которых во всей Франции в 2022 году было продано 700 тысяч.
Печальная статистика
- В Париже 2022 год снова стал рекордным по количеству ДТП с участием электросамокатов – пострадали почти пол тысячи человек и трое погибли. Это третий год, когда такая статистика растет.
- Журналистам подтвердили в префектуре полиции Парижа, что только официально зарегистрированных ДТП с участием самокатов – всего 408. У них три человека погибли и 459 получили травмы.
- В 2020 году было 294 несчастных случая с 323 пострадавшими, в 2021 году – с 353 пострадавшими и одним летальным исходом.