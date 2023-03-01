"Левые" сдались: парламент Финляндии принял решение о судьбе страны в НАТО

1 марта парламент Финляндии абсолютным большинством поддержал законодательство о членстве Финляндии в НАТО. "За" проголосовали 184 депутата.

Парламент одобрил предложение правительства о вступлении Финляндии в НАТО. Вместе с международными соглашениями парламент принял законодательные предложения, включенные в предложение правительства.

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Почему голосование переносили

На прошлой неделе комитет по иностранным делам парламента Финляндии высказался в пользу вступления в НАТО, затем вопрос был рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании. Ожидалось, что во вторник, 28 февраля, оно должно быть окончательно одобрено.

Но во время заседания депутат от "Союза левых сил", который и раньше выступал против членства в Альянсе, Маркус Мустаярви, предложил отказаться от принятия законодательства. К его заявлению позже присоединились еще несколько однопартийцев.

Мустоярви требовал от правительства Финляндии гарантии, что на территории страны никогда не будет размещено ядерное оружие и постоянные иностранные военные контингенты, а также что страна не будет использована в качестве плацдарма для военных действий против других государств.

Кто должен решить судьбу страны

По результатам голосования, "за" проголосовали 184 депутата, "против" – 7.

Сегодняшнее голосование является финальной точкой во внутренних процедурах, которые должна была осуществить Финляндия для вступления.

Таким образом, дальнейшие темпы будут зависеть от последних двух стран, еще не ратифицировавшие заявку – Венгрии и Турции.

Что известно о вступлении Финляндии в НАТО