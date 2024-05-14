Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах"

В Грузии окончательно приняли скандальный закон об "иноагентах". Ранее из-за него вспыхивали протесты.

Парламент Грузии 14 мая окончательно принял закон "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 84 депутата.

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Закон приняли несмотря на протесты

Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил законопроект об "иноагентах" – "О прозрачности иностранного влияния".

За утверждение скандальной инициативы проголосовали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, которые выходят на акции, и критику международных партнеров Грузии. "Против" проголосовали 30 оппозиционеров.

Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на этот законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон или возвращает в парламент.

В то же время "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует глава парламента.

В Тбилиси тысячи людей выходили на акцию против закона об "иноагентах"