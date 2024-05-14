Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах"
В Грузии окончательно приняли скандальный закон об "иноагентах". Ранее из-за него вспыхивали протесты.
Парламент Грузии 14 мая окончательно принял закон "О прозрачности иностранного влияния". "За" проголосовали 84 депутата.
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Закон приняли несмотря на протесты
Парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении утвердил законопроект об "иноагентах" – "О прозрачности иностранного влияния".
За утверждение скандальной инициативы проголосовали 84 депутата, несмотря на протесты десятков тысяч граждан страны, которые выходят на акции, и критику международных партнеров Грузии. "Против" проголосовали 30 оппозиционеров.
Президент Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что наложит вето на этот законопроект. Согласно Конституции Грузии, президент в течение 10 дней подписывает и публикует закон или возвращает в парламент.
В то же время "Грузинская мечта" имеет достаточно голосов, чтобы преодолеть вето. Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует глава парламента.
В Тбилиси тысячи людей выходили на акцию против закона об "иноагентах"
- В субботу, 11 мая, тысячи людей вышли на площадь Европы в Тбилиси. В очередной раз протестовали против принятия скандального закона об "иноагентах". Эту акцию в столице Грузии анонсировали как, возможно, крупнейшую за все время протестов против закона "О прозрачности иностранного влияния".
- Около 19 часов СМИ сообщили, что правая и левая набережные заблокированы, перекрыт проспект Руставели. Колонны тех, кто был против закона об "иноагентах", соединились в один общий "Европейский марш" на площади Европы.
- Участники акции начали собираться в трех разных местах. Оттуда отправились к площади Европы с флагами Грузии, ЕС, США и Украины. Также посетили офис правящей партии "Грузинская мечта", где дежурили десятки полицейских.