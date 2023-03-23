Парламент Исландии признал Голодомор геноцидом украинского народа

23 марта 2023, 14:19
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Мария Мезенцева

23 марта парламент Исландии присоединился к ряду стран, признавших Голодомор геноцидом украинцев. "За" проголосовали 48 депутатов.

Об этом сообщила депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. Она также выразила высокие надежды на саммит Совета Европы, который состоится в мае в Рейкьявике.

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Историческая справедливость восстановится

Глава ОП Андрей Ермак прокомментировал историческое решение парламента Исландии.

Исторический фронт – это битва за справедливость. Россияне не смогут затереть доказательства собственных преступлений,
– написал Ермак.

Заметим, что в мае на саммите Совета Европы главы правительств 46 стран обсудят будущий спецтрибунал за преступление российской агрессии и компенсационный механизм за нанесенный ущерб Россией.

Результаты голосования парламента Исландии / Фото Мария Мезенцева

Какие страны признали Голодомор геноцидом украинцев

По состоянию на 23 марта 2023 года перечень стран, признавших Голодомор геноцидом украинского народа, выглядит следующим образом:

  • Австралия;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Бразилия;
  • Ватикан;
  • Грузия;
  • Эквадор;
  • Эстония;
  • Европейский союз;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Канада;
  • Колумбия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Мексика;
  • Молдова;
  • Германия;
  • Парагвай;
  • Перу;
  • Польша; Португалия;
  • Румыния;
  • США;
  • Венгрия;
  • Чехия

Напомним, что 14 декабря Европарламент также проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Это решение поддержали 507 депутатов, в то же время против было только 12.

В ЕС осудили действия тоталитарного советского режима, повлекшие смерть миллионов украинцев.

Как отреагировали в Украине

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Исландию за это историческое решение, за память миллионов украинцев, убитых московским режимом.

"Это четкий сигнал: такие преступления не остаются безнаказанными. И не имеют срока давности", – говорится в сообщении лидера страны.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что украинский народ всегда будет ценить искреннюю солидарность и уважение Исландии к миллионам жертв Голодомора.

Кроме того, признательность исландскому парламенту выразил и глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Безнаказанность преступления в прошлом влечет за собой его повторение в будущем. Наша задача – восстановить историческую справедливость и не допустить повторения подобной трагедии", – написал Стефанчук.

Автор: Анна Романюк