В "Слуге народа" оценили свои шансы на следующие выборы

У партии "Слуга народа" есть все шансы пройти в парламент на следующих выборах. В это верят народные депутаты из президентской политсилы, даже несмотря на определенное проседание рейтинга.

Такое мнение в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. Он убежден, что терять рейтинги с течением времени – нормально, особенно для провластной партии.

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"В следующий парламент "Слуга народа" пройдет", – заявил Чернев.

Партия Зеленского "просела"

По словам нардепа, во время всех предыдущих созывов парламента политсилы имели примерно такую ​​же ситуацию. Несмотря на это, партия Владимира Зеленского на протяжении 3 лет работы имеет самые высокие рейтинги.

Конечно, мы должны реагировать на вызовы и происходящее в обществе. Именно для этого мы шли во власть,

– отметил Чернев.

Народный избранник отметил, что сейчас в партии наблюдается определенный отток рейтинга. Однако ситуация, когда "Слуга народа" "проседала" ниже 20%, а затем снова поднималась, уже была.

Чернев добавил, что такая волатильность – вполне привычное явление для провластной политсилы. Поэтому выразил оптимистичный прогноз относительно следующих парламентских выборов.

Парламентские выборы в Украине: что известно

После роспуска Верховной Рады 8-го созыва возникла юридическая коллизия.

Поэтому парламент времен правления Владимира Зеленского может проработать менее 5 лет.

В то же время, сами нардепы уверены, что 9 созыв ВРУ может быть самым долгим в истории современной Украины.