В "Слуге народа" оценили свои шансы на следующие выборы
Источник:24 канал
У партии "Слуга народа" есть все шансы пройти в парламент на следующих выборах. В это верят народные депутаты из президентской политсилы, даже несмотря на определенное проседание рейтинга.
Такое мнение в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале заявил народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев. Он убежден, что терять рейтинги с течением времени – нормально, особенно для провластной партии.
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"В следующий парламент "Слуга народа" пройдет", – заявил Чернев.
Партия Зеленского "просела"
По словам нардепа, во время всех предыдущих созывов парламента политсилы имели примерно такую же ситуацию. Несмотря на это, партия Владимира Зеленского на протяжении 3 лет работы имеет самые высокие рейтинги.
Конечно, мы должны реагировать на вызовы и происходящее в обществе. Именно для этого мы шли во власть,
– отметил Чернев.
Народный избранник отметил, что сейчас в партии наблюдается определенный отток рейтинга. Однако ситуация, когда "Слуга народа" "проседала" ниже 20%, а затем снова поднималась, уже была.
Чернев добавил, что такая волатильность – вполне привычное явление для провластной политсилы. Поэтому выразил оптимистичный прогноз относительно следующих парламентских выборов.Обратите внимание! Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса по поводу предпочтений украинцев на предстоящие выборы в парламент. По свежим данным, в Верховную Раду могли бы попасть 8 партий: "Слуга народа" с 18% голосов, "Европейская Солидарность" с 13,9%, ОПЗЖ с 10,7%, "Батькивщина" с 10,1%, "Разумная политика" Дмитрия Разумкова с 7,9%, "Сила и честь" с 6,4%, "Наши" с 5,5%, "Украинская стратегия Гройсмана" с 5%.
Парламентские выборы в Украине: что известно
- После роспуска Верховной Рады 8-го созыва возникла юридическая коллизия.
- Поэтому парламент времен правления Владимира Зеленского может проработать менее 5 лет.
- В то же время, сами нардепы уверены, что 9 созыв ВРУ может быть самым долгим в истории современной Украины.