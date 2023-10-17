Больше или меньше поддержки: какими будут последствия выборов в Польше для Украины

В воскресенье, 15 октября, в Польше прошли парламентские выборы. Победу одержала руководящая партия "Право и справедливость". Но какими бы ни были результаты, они совсем не повлияли бы на поддержку Украины со стороны Польши.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, по-прежнему Польша хочет, чтобы Украина победила в этой войне.

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Поддержка Украины продолжится

Михаил Шейтельман отметил, что глава партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск тоже абсолютно на стороне Украины. Во время одной из предвыборных встреч одна женщина сказала ему, что война в Украине – "не война поляков".

Политик ответил, что никто не заставляет поляков идти на фронт, но каждый в Польше должен поблагодарить украинцев, которые воюют и борются за свободу и безопасность для Европы. Это говорит о том, что он также поддерживает Украину.

Кто бы ни пришел к власти в Польше, мы будем иметь одинаковую поддержку. Там одна партия "Конфидерация", которая против поддержки Украины, но я не вижу разницы. Думаю, что наши отношения с Польшей зависят от нас, насколько наша дипломатия будет правильно работать. Политически Польша абсолютно на нашей стороне, ничего не изменилось,

– считает политтехнолог.

Шейтельман о выборах в Польше: смотрите видео

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