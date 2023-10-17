Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, як і раніше, Польща хоче, щоб Україна перемогла у цій війні.

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Підтримка України продовжиться

Михайло Шейтельман зазначив, що очільник партії "Громадська коаліція" Дональд Туск теж абсолютно на боці України. Під час однієї з передвиборчих зустрічей одна жінка сказала йому, що війна в Україні – "не війна поляків".

Політик відповів, що ніхто не змушує поляків йти на фронт, але кожен у Польщі має подякувати українцям, які воюють та виборюють свободу та безпеку для Європи. Це свідчить про те, що він також підтримує Україну.

Хто б не прийшов до влади у Польщі, ми будемо мати однакову підтримку. Там є одна партія "Конфідерація", яка проти підтримки України, але я не бачу різниці. Думаю, наші відносини з Польщею залежать від нас, наскільки наша дипломатія буде правильно працювати. Політично Польща абсолютно на нашому боці, нічого не змінилось,

– вважає політтехнолог.

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