Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, як і раніше, Польща хоче, щоб Україна перемогла у цій війні.
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Підтримка України продовжиться
Михайло Шейтельман зазначив, що очільник партії "Громадська коаліція" Дональд Туск теж абсолютно на боці України. Під час однієї з передвиборчих зустрічей одна жінка сказала йому, що війна в Україні – "не війна поляків".
Політик відповів, що ніхто не змушує поляків йти на фронт, але кожен у Польщі має подякувати українцям, які воюють та виборюють свободу та безпеку для Європи. Це свідчить про те, що він також підтримує Україну.
Хто б не прийшов до влади у Польщі, ми будемо мати однакову підтримку. Там є одна партія "Конфідерація", яка проти підтримки України, але я не бачу різниці. Думаю, наші відносини з Польщею залежать від нас, наскільки наша дипломатія буде правильно працювати. Політично Польща абсолютно на нашому боці, нічого не змінилось,
– вважає політтехнолог.
Шейтельман про вибори у Польщі: дивіться відео
Результати виборів у Польщі: що відомо
- У Польщі підрахували 100% голосів на виборах до Сейму та опублікували результати. Відомо, що явка на виборах до Сейму склала 74,38% – це найвищий показник від 1989 року.
- Керівна партія "Право і справедливість" отримала 35,38%; "Громадянська коаліція" на чолі з Дональдом Туском – 30,70%; "Третя дорога" – 14,40%; "Нові ліві" – 8,61%; "Конфедерація" – 7,16%. Решта партій не подолала виборчий бар'єр.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що результати парламентських виборів у Польщі ніяк не вплинуть на стратегічні відносини з Києвом. Він наголосив, що за будь-якої конфігурації влади двох країн "стратегічно все буде нормально", бо ці відносини "занадто глибокі".