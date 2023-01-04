Парламентские выборы в Польше: как с новой властью изменится отношение к Украине

Польша – один из главных партнеров Украины в войне. В этом году ее, вероятно, ждут изменения в парламенте, но они не должны изменить отношение к украинскому вопросу у поляков.

Об этом 24 Каналу рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Капидура. Он убежден, что парламентские выборы в Польше осенью будут важнейшим политическим событием 2023 года.

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У Польши впервые с 2015 года будет шанс сменить властную партию "Право и справедливость" (ПИС).

За годы польской демократии это феномен, что "Право и справедливость" уже вторую каденцию имеет фактически единоличную власть,

– подчеркнул поляк.

Это вызвано тем, что в Польше нет сильной оппозиции, отметил он. Ведь ее оппонентку – партию "Гражданская платформа" Капидура называет скорее не социал-демократами, а либералами, поэтому многие сбрасывают на них бремя ответственности за либеральные реформы 1990-х годов.

Общественная поддержка ПИС

"Реформы, введенные в начале своей каденции ПИС, обеспечили ей сильную общественную поддержку", - добавил ученый.

По словам Капидуры, ни польские левые, ни польские правые радикальные партии, ни либералы до сих пор не могут создать такую программу, чтобы в опросах победить ПИС. С другой стороны, это уже вторая каденция партии, потому в Польше чувствуется некоторая усталость.

"Удастся ли изменить что-то в этом году?" – это самый большой вопрос в политической жизни Польши в 2023 году.

Польские выборы в парламент: смотреть видео

Изменится ли отношение к Украине

Капидура подтвердил, что какая бы из двух главных партий не победила в Польше, отношение и приверженность Украине у поляков не изменится, ведь обе партии единодушны в этом вопросе.

Единственная партия, скептически настроенная на украинский вопрос – это партия "Конфедерация свободы и независимости". В прошлом году они проводили акцию "Стоп украинизации Польши" и закончилась провалом.

Несмотря на все, "Конфедерация" стремится усвоить возможный или потенциальный политический капитал, строя его на том, чтобы не допустить так называемой украинизации Польши, строить скептицизм в отношении украинских беженцев и поддержки Украины. Им это плохо удается, они набирают до 10% поддержки. Эта партия, вероятнее, не станет господствующей в Польше,

– добавил общественный деятель.

Польско-украинские отношения