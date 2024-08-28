Уничтожение "Конро Трейдера": на пароме в момент атаки было оружие, – Плетенчук

В российском порту "Кавказ" 22 августа прогремели взрывы, в результате чего был уничтожен паром "Конро Трейдер". Во время атаки на этом российском судне было оружие.

Об этом в эфире национального марафона заявил представитель Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук. В результате удара по "Конро Трейдеру" для оккупантов образовалась сложная ситуация, передает 24 Канал.

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"Конро Трейдер" имел на себе оружие во время удара по нему

Дмитрий Плетенчук отметил, что поскольку на пароме "Конро Трейдер" было оружие, то это была не случайная цель, а исключительно военная. В конце концов у оккупантов после уничтожения этого судна сложилась критическая ситуация.

Они (россияне – 24 Канал) там обиделись не зря, потому что по суше железная дорога не работает. Она не достроена еще. По мосту они не перебрасывают цистерны, потому что это опасно для самой конструкции моста после успешной операции СБУ и ВМС. И паром является основным средством переброски подобных грузов,

– объяснил спикер.

Капитан отметил, что сейчас цепочка для оккупантов не работает, потому что, в частности, затонувший паром перекрыл половину платформ железнодорожных.

"То есть там есть часть причала, которая позволяет эти вагоны с суши железной дороги загонять непосредственно на паром. И там таких платформ всего две. Одна из них теперь не работает, потому что там просто судно лежит. И пока его не поднимут, работать она не будет", – сказал Плетенчук.

Однако он подчеркнул, что даже это не спасает ситуацию, потому что другие два парома, которые еще остаются на плаву в Азово-Черноморском регионе, один находится в ремонте после повреждений, а другой в ожидании ремонта. Поэтому ситуация довольно сложная сейчас для российских военных.

К слову, представитель ВМС 23 августа подтвердил уничтожение парома "Конро Трейдер" во время атаки на порт "Кавказ" в Краснодарском крае. В результате вражеское судно пошло на дно.