Про це в етері національного маратону заявив речник Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук. Внаслідок удару по "Конро Трейдеру" для окупантів утворилася складна ситуація, передає 24 Канал.

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"Конро Трейдер" мав на собі зброю під час удару по ньому

Дмитро Плетенчук зазначив, що оскільки на поромі "Конро Трейдер" була зброя, то це була не випадкова ціль, а винятково військова. Зрештою в окупантів після знищення цього судна склалася критична ситуація.

Вони (росіяни – 24 Канал) там образилися не даремно, тому що суходолом залізниця не працює. Вона не добудована ще. Мостом вони не перекидають цистерни, тому що це небезпечно для самої конструкції мосту після успішної операції СБУ і ВМС. І паром є основним засобом перекидання подібних вантажів,

– пояснив речник.

Капітан зауважив, що наразі ланцюжок для окупантів не працює, тому що, зокрема, затонулий паром перекрив половину платформ залізничних.

"Тобто там є частина причалу, яка дозволяє ці вагони з суходолу залізниці заганяти безпосередньо на паром. І там таких платформ всього дві. Одна з них тепер не працює, тому що там просто судно лежить. І поки його не піднімуть, працювати вона не буде", – сказав Плетенчук.

Однак він підкреслив, що навіть це не рятує ситуацію, тому що інші два пороми, які ще залишаються на плаву в Азово-Чорноморському регіоні, один перебуває в ремонті після пошкоджень, а інший в очікуванні ремонту. Тому ситуація доволі складна зараз для російських військових.

До слова, речник ВМС 23 серпня підтвердив знищення порома "Конро Трейдер" під час атаки на порт "Кавказ" у Краснодарському краї. Внаслідок цього вороже судно пішло на дно.