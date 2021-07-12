Партия Санду получает монобольшинство на парламентских выборах в Молдове

12 июля 2021 , 09:36
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Источник:

ЦИК Молдовы

В Молдове 11 июля прошли досрочные выборы в парламент. Партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" стала лидером с 52,69% голосов граждан.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии. Удалось разработать 99,86% бюллетеней.

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Монобольшинство Санду

Партия президента Молдовы Маий Санду получила монобольшинство на парламентских выборах:

  • "Действие и солидарность" – 52,72%;

На втором месте оказался предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ) – 27,24% голосов.

Третье место досталось партии "Шор", за которую проголосовали 5,75% избирателей. Остальные политсилы не проходят в парламент.

Обратите внимание!
В Молдове на выборах 11 июля, проголосовали более 1 477 000 избирателей – 48,41% от общего числа граждан, имеющих право голоса.
  • За рубежом уже проголосовали более 212 000 граждан.

Парламентские выборы в Молдове

  • В Молдове президент Майя Санду 28 апреля распустила парламент и назначила досрочные выборы.
  • Экс-руководитель страны Игорь Додон, который известен своими пророссийскими взглядами, выступал против этого решения.
  • Роспуск и так называемая "чистка" парламента была одним из обещаний Майи Санду перед президентскими выборами.

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Автор: Олег Васьків