Агент "Атеш" уничтожил вражеский комплекс связи: в это время враги пьянствовали
В Херсонской области агент партизанского военного движения украинцев и крымских татар Атеш уничтожил комплекс связи оккупантов. Это удалось сделать благодаря искусным действиям партизана.
Известно, что мужчина "влился" в ряды окупантов и поджег их технику.
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"Хлопок" произошел около 15:00 в четверг, 22 июня.
Агент "Атеш" из состава вооруженных сил России пробрался к месторасположению соседнего подразделения и поджег комплекс связи Р-161,
– говорится сообщение.
Отмечается, что в населенный пункт, где находится партизан, прибыло новое подразделение окупантов. Агент, будучи российским военным, вошел в доверие так называемых сослуживцев и поджег их технику.
"Предварительно он подождал, пока они будут в сильном алкогольном опьянении, поскольку те постоянно пьют во время службы", – пишут авторы сообщения.
К операции готовились долго
В партизанском движении добавили, что долго готовились к этой операции и теперь могут показать результаты. Также пообещали, что скоро подобных сделок будет гораздо больше.
Пока мы работаем – оккупанты не смогут спокойно чувствовать себя на украинской земле. Мы будем уничтожать технику окупантов везде. Мы внутри вашей армии – от нас не укроешься,
– указали партизаны.
Что известно о движении "Атеш"
- Движение "Атеш" объявило о своей деятельности 29 сентября 2022 года. В сообщении представитель партизан заявил, что в подпольное движение "Атеш" входят крымские татары, украинцы и россияне.
- В "Атеше" рассказали, что мобилизовались в русскую армию, чтобы разрушать ее изнутри. Один из представителей движения в обращении заявил, что успешно мобилизовался в российскую армию, чтобы заниматься взрывной деятельностью.