Есть настоящее слабое место: полковник запаса сказал, как можно остановить армию РФ
- Партизаны парализовали статегический железнодорожный узел в Батайске (Ростовская область), что повлияло на логистику врага.
- Полковник запаса Роман Свитан указал, что диверсии на железнодорожных путях должны приобрести постоянный характер, тогда это даст мощный эффект.
Партизанское движение "Атеш" парализовало ключевой железнодорожный узел снабжения оккупантов в районе Ростова-на-Дону. Вследствие поджога релейных шкафов нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществлялось снабжение необходимого российским войскам на южных направлениях фронта.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью 24 Каналу объяснил, что в результате таких действий на 3 – 4 часа выключается автоматическое передвижение составов, что сбивает график движения железной дороги для россиян. Они переходят на диспетчерское управление, а оно не такое быстрое.
Смотрите также В Крыму на аэродроме произошел "хлопок": есть погибшие среди российских военных
Какая у противника "ахиллесова пята"?
Через этот узел проходили военные эшелоны с личным составом, военной техникой, топливом и боеприпасами для российских подразделений на Херсонском, Запорожском, Донецком направлении.
Военный эксперт отметил важность проведения таких задач, но отметил, что они должны приобрести масштабный характер и осуществляться ежедневно. Тогда, по словам Свитана, можно будет остановить график переброски российской техники по железной дороге.
"У россиян есть еще одна "ахиллесова пята" – логистика. Потому что, если парализовать железнодорожные ветки, то российская армия просто остановится. Поэтому один из вариантов того, как не дать возможности разворачиваться российским наступательным операциям – это повредить логистику. Один из способов – уничтожение электрощитовых, которые управляют движением железнодорожных составов", – озвучил Свитан.
К чему еще прибегли агенты "Атеш" недавно?
В начале декабря движение осуществило кибератаку на российскую систему электронных повесток. Сайт, который использовался для доставки повесток гражданам, подлежащих воинскому учету, в частности на оккупированных Россией украинских территориях, был выведен из строя.
В конце ноября агенты "Атеш" провели успешную диверсию в Ростове-на-Дону и Брянске, ударив по железнодорожной логистике. Вследствие чего удалось уничтожить электровозы, которые транспортировали военные грузы.
"Атеш" действует не только на российской территории, но и на оккупированных ею украинских землях. В середине ноября движение подожгло релейный шкаф на участке железной дороги в районе Новобогдановки Запорожской области. Как следствие – остановилось движение военных эшелонов захватчиков. Из-за близости к линии фронта СОУ смогли отработать по заблокированным поездам.