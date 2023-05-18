Подрыв гауляйтера и ликвидации в России: партизаны "Атеш" рассказали о самых успешных спецоперациях

После начала вторжения России на временно оккупированных территориях им стали досаждать партизаны, не желавшие мириться с произволом захватчиков. После полномасштабного вторжения украинцы и крымские татары объединились в военное движение "Атеш". Более того, противостоят оккупантам в рядах движения и россияне.

Участники движения "Атеш" успешно занимаются подрывной деятельностью на оккупированных территориях. Так что со дня создания движения уже не раз в СМИ освещались его достижения. О своих самых успешных операциях и достижениях партизаны рассказали в комментарии 24 Каналу.

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"Атеш" ликвидировал захватчиков даже в России

Как признались участники "Атеш", движение имело ряд крупных успешных операций на временно оккупированных украинских территориях. В частности, говорится и о возможности дотянуться до высокопоставленных оккупантов.

Так, например, партизаны приложились к подрыву заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура возле его автомобиля, что случилось в марте 2023 года. Тогда гауляйтеру удалось выжить, однако, несмотря на это, партизаны считают операцию довольно успешной.

Очень успешным оказался подрыв заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура. К сожалению, он выжил, но сам факт, что мы можем дотянуться до высокопоставленных рашистов, стоит многого,

– подчеркнули в военном движении.

Были, конечно, и успешные операции во временно оккупированном Крыму. Так, в Севастопольском военном госпитале удалось ликвидировать 13-ю военную армию РФ. "Позже российская пропаганда отрицала даже существование таких людей: вот так погибаешь за Россию, а она отрицает, что ты вообще существовал", – сказали представители "Атеш".

Стоит заметить, что наносили по оккупантам удары даже на территории самого государства-агрессора. Речь идет о расстреле военных на Белгородском полигоне, в котором "Атеш" принимал непосредственное участие.

Наибольшее достижение партизан

Несмотря на все эти успешные операции в движении отметили, что не менее важна и ежедневная работа. Речь идет о саботировании приказов, поломке техники, подрыве железной дороги и т.д. Ведь "все это в комплексе несет действительно значительный вклад в победу над рашизмом".

Однако больше всего в военном движении гордятся тем, что ему удалось побудить население к активным действиям против российских преступных властей. И речь прежде всего о населении временно оккупированного Крыма и России.

Ведь, живя много лет в тоталитарном государстве и боясь даже подумать о чем-то против власти, мало кто способен решиться на такие радикальные действия, которыми мы занимаемся. Но надо отдать должное российским властям – они сделали очень много зла. Чаще люди сами хотят отомстить Путину и той репрессивной системе, которая много лет их притесняла,

– сказали партизаны 24 Каналу.

А также отметили, что в целом гордятся результатами своей работы. Объяснили это просто – далеко не каждая спецслужба передовых стран мира способна повторить успехи партизанского движения "Атеш".