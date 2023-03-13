"Атеш" заявил о подрыве заместителя главы так называемой "администрации Новой Каховки"

В Новой Каховке 13 марта партизаны ликвидировали коллаборанта. Обезвредили врага возле его машины.

Участник партизанского движения "Атеш" подорвал коллаборанта в 12:10 на проспекте Победы возле кафе "Смачна країна".

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Агент подорвал заместителя главы так называемой "Новокаховской военной администрации" возле его машины. Никто из мирных жителей не пострадал.

Следует подождать подтверждения окончательной ликвидации. Это станет напоминанием россиянам и предателям, что им не позволят безнаказанно совершать зверства на украинской земле.

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