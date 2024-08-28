В России тысячи партизан: в легионе "Свобода России" назвали их роль

На территории России действуют тысячи партизан. Наиболее многочисленная и эффективная – структура сопротивления легиона "Свобода России". Также есть независимые партизанские сети.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира легиона "Свобода России" с позывным "Цезарь". Также есть россияне, которые не являются партизанами, но сотрудничают с бойцами, в частности, это представители силового аппарата России, административного корпуса.

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"В России уже тысячи партизан. Есть независимые партизанские сети, есть структура сопротивления легиона "Свобода России" – наиболее многочисленная и эффективная. Есть люди, которые не входят в число партизан, но активно сотрудничают с нами, предоставляют нашим разведывательным силам важную информацию об администрации врага, его военную инфраструктуру, передвижения его военных частей", – отметил он.

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Количество партизан постоянно растет. Их акции становятся все более дерзкими и наносят достаточно серьезные материальные и репутационные убытки путинскому аппарату.