Подорвет военный потенциал врага: партизаны движения "Атеш" проникли на нефтебазу в Ровеньках
Источник:"Атеш"
Украинское движение сопротивления продолжает наносить существенный вред российским оккупантам. Так, активисты движения "Атеш" проникли на территорию нефтебазы в Ровеньках в оккупированной Луганской области.
Партизаны подчеркнули, что этот объект крайне важен для российской армии. Ведь, если нефтебазу выведут из строя, то военный потенциал всей восточной группировки врага сведется к минимуму.
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Партизаны "Атеша" следят за россиянами в Ровеньках
Активисты движения "Атеш" уже достаточно давно следят за кафирами в Ровеньках. Этот город является одним из военных хабов российской армии, куда они поставляют свою технику и горюче-смазочные материалы.
На фото партизаны показали основные дороги, которыми пользуются россияне для перевозок, а также территорию самой нефтебазы в городе.
"Атеш" проник на территорию нефтебазы в городе Ровеньки / Фото "Атеша":
Представители движения подчеркнули, что делают все возможное, чтобы россиянам было сложно передвигать свою технику оккупированным украинским городом.
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– отметили в "Атеше"
В партизанском движении также заявили, что военная инфраструктура российских солдат существенно выведена из строя. По их словам, это работа как военной разведки, так и партизанских движений на оккупированных украинских территориях.
"Атеш" зафиксировал технику россиян в Ровеньках: смотрите видеоОбратите внимание! "Атеш" – военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины и в России. Он был создан украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года после полномасштабного российского вторжения в нашу страну.
Украинское движение сопротивления работает на временно оккупированных территориях
- Недавно агенты движения "Атеш" проникли на ключевые фортификационные сооружения в Крыму. Они показали линии обороны в Красноперекопске, Джанкое и Межводном.
- Кроме этого, движение "Атеш" опубликовало довольно интересное видео, где они "передают привет" оккупантам в Симферопольской "администрации". По словам партизан, время расплаты обязательно придет.
- В конце апреля активисты "Атеша" ликвидировали 2 российских захватчика, которые регулярно издевались над мирными жителями оккупированной Херсонской области. Это была часть операции "Украинская ночь".