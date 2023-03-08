"Россияне и не подозревают": украинские партизаны зашли в Мелитополь и влились во вражеские структуры

Украинские партизаны продолжают работать над освобождением родной земли. Они уже вошли в Мелитополь. Более того, успели интегрироваться во вражеские структуры.

Известно, что в Мелитополе сейчас работает военное партизанское движение "Атеш". Оно не только вошло в город, но и влилось в структуры врага. А это значит, что оккупантам осталось недолго.

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Все это под носом оккупантов

По словам представителей "Атеша", они уже успели интегрироваться в большинство силовых ведомств. Речь идет, в частности, о вооруженных силах России и российской гвардии.

Россияне ничего не подозревают. Задачи поставлены и готовятся к воплощению,

– подчеркивают в "Атеше".



Партизаны готовы к действиям в Мелитополе / Фото из телеграма "Атеша"​

Партизаны иронически заметили, что уже надеются на то, что смогут наслаждаться мелитопольской черешней. Конечно, делать это тогда, когда город удастся освободить из-под оккупации. Они подчеркнули, что "пришло время действовать".

Оккупанты признают капитуляцию в отношении Запорожья

Это подчеркнул мэр Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что "хлопок", подвезенный несколько дней назад, наделал немало хлопот захватчикам. Сотни оккупантов больше не смогут вернуться в город. Разве что их снова повезут с обзорной экскурсией, но в пакетах.

В то же время он отметил, что оккупационные власти решили хоть как-то сгладить свое поражение в Запорожской области. Они стремятся сделать областным центром Мелитополь. Ведь дойти до самого Запорожья им так и не удалось.

То, что оккупанты признали Мелитополь центром оккупированной Запорожской области, означает, что россияне признали свою капитуляцию в отношении Запорожья,

– объяснил Федоров.