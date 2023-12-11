Собирает данные для ВСУ: агент "Атеш" мобилизовался в армию России через московский военкомат

Агент движения "Атеш" мобилизовался в одну из воинских частей, расположенных в столице России. Он будет совершать разведывательные действия прямо внутри армии оккупантов.

Деятельность партизан распространяется не только на оккупированные территории, но и на Россию. Украина использует все доступные методы сбора информации.

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Агенты в российской армии

Партизанское движение "Атеш" сообщило, что их агент записался в российскую армию. Он будет осуществлять разведывательные действия в пользу ВСУ. Речь идет об одной из воинских частей ПВО, расположенной в Москве.

Сбор разведывательной информации об установлении ПВО и их местонахождении поможет Силам обороны Украины результативнее наносить удары по военным объектам и приблизит падение путинского режима.

– заявили в "Атеше".

Движение сопротивления проникло внутрь московского военкомата / движение "Атеш"

Также там призвали россиян присоединяться к партизанскому движению для борьбы с диктатором.

Партизан мобилизовался в России для разведки данных: смотрите видео

Деятельность движения сопротивления