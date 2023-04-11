Оккупантам приготовиться – "Атеш" все видит: движение обнаружило бензосклад врага в Симферополе

Украинские партизаны на оккупированных территориях не дают врагу спать спокойно. Так, представители движения "Атеш" обнаружили бензосклад врага во временно оккупированном Симферополе.

Детали сообщили сами партизаны на своей странице в телеграме. Они отметили, что "Атеш" видит все.

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Также они показали кадры, на которых видно точное месторасположение склада с бензином врага.

Агент "Атеша" докладывает, что именно сюда, в переулок Контейнерный, доставляют горючее для армии России, которое в дальнейшем доставляют на фронт. Вы думаете, что мы не видим очереди с военными бензовозами? "Атеш" видит все,

– подчеркнули партизаны.

Что ж, можно предположить, что совсем скоро в Симферополе зацветет новый "хлопок". С нетерпением ждем этого.

"Атеш" – партизанское движение, действующее на территории временно оккупированных территорий Украины, а также России. Его создали украинцы и крымские татары в сентябре 2022 года как ответ на российское вторжение.



Где расположен бензосклад врага / Фото "Атеш"

Добавим, что вечером 19 марта в Центральной части временно оккупированного Симферополя было неспокойно. Неизвестный заложил взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте под газопровод. Известно, что никто не пострадал.

Движение "Атеш" не дает покоя оккупантам

Еще 5 апреля партизаны движения показали фото российской линии обороны во временно оккупированном Крыму. А именно места строительства фортификационных сооружений возле Новопавловки, расположенной в Красноперекопском районе.

Тогда партизаны подчеркнули, что знают о каждом окопе, траншее и огневых позициях, которые готовят захватчики для своей обороны, которая уже провалилась.