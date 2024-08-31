Агент "Атеш" провел разведку порта в Таганроге: что удалось узнать
Источник:"Атеш"
Агент "Атеш" разведал портовую зону Азовского моря, а именно в российском Таганроге. Там были размещены важные вражеские объекты и узлы.
В условиях этой войны порт играет важную роль в обеспечении военных действий оккупантов на Юге Украины и других направлениях, поэтому он является стратегически важным объектом для ВСУ.
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Чем важен порт в Таганроге
В "Атеш" сообщили, что этот порт является важной частью транспортной инфраструктуры России. Он используется для логистической поддержки военных операций, включая транспортировку техники, боеприпасов и топлива.
Порт Таганрога также является базой для военных вражеских судов, которые обеспечивают контроль над Азовским морем и прилегающими территориями.
Наш агент провел разведку порта в Таганроге и прилегающей к нему территории. Передал информацию о размещении важных объектов и узлов,
– рассказали партизаны.
Российский порт в Таганроге: фото "Атеш"
Справка. Город областного подчинения в Ростовской области. Для России это важный индустриальный центр, в частности там есть ряд заводов: металлургический, судоремонтный, кузнечно-прессовый, электротермического оборудования и тому подобное.
Таганрогский порт: показываем на карте
Напомним, недавно партизаны из "Атеш" провели серию диверсий на новой железнодорожной ветке оккупантов на Юге Украины. Это ключевой железнодорожный маршрут для вражеской армии – дорога соединяет Ростов-на-Дону с Мариуполем через Бердянск и Таганрог.