Ключевой военный объект России в Астраханской области: агенты "Атеш" провели разведку
- Партизанское движение "Атеш" провело разведывательную операцию на Ашулукском полигоне – стратегически важном объекте для России, где проходят подготовку ракетчики.
- Во время операции фиксировались перебои мобильной связи, что может указывать на работу средств РЭБ или технические сбои инфраструктуры.
Агент партизанского движения "Атеш" провел разведывательную операцию на Ашулукском полигоне. Он – стратегически важный объект для России, где проходят подготовку ракетчики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Что говорят в "Атеш" о важном объекте в России
Партизаны провели разведку Ашулукского полигона, где проходит испытания ракетное оружие. Агент смог максимально близко подобраться к радиолокационной станции, зафиксировав ее расположение и активность
Ашулукский полигон – стратегически важный объект. Здесь проходят подготовку ракетчики, а также проводят испытания систем ПВО и ударного вооружения,
– заявили в "Атеш".
Ашулукский полигон: смотрите фото
В ходе операции партизаны зафиксировали перебои мобильной связи, По их словам, это может указывать на работу средств РЭБ или на технические сбои инфраструктуры.
В "Атеш" отметили, что партизаны уже действуют на территории полигона, собирая критически важную информацию о работе объекта.
Ранее партизаны сообщали, что россияне готовят провокации на 9 мая. По их словам, Россия стремится создать пропагандистскую картинку, усилить репрессии и дискредитировать все движения сопротивления, в том числе и "Атеш".