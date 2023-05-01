Украинские партизаны собирают информацию о Керченском мосте
Источник:"Атеш"
Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины рассказало, что они собирают данные о Керченском мосту. Его россияне построили для соединения между Россией и временно оккупированным Крымом.
Партизаны призвали жителей отправлять им какую-либо информацию об этом объекте. Стоит отметить, что там уже был мощный "хлопок" 8 октября 2022 года.
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Кроме этого, после взрывов в Севастополе, прогремевших 29 апреля, на Керченском мосту образовались пробки – машины там стояли даже сутки.
К чему призвало движение "Атеш"
Нас интересует любая информация об этом объекте. Подразделения, ведущие охрану, какая и когда везется техника, какие работы по ремонту и обороне моста ведутся,
– объяснили партизаны.
Они призвали людей отправлять фотографии, видео и информацию:
В Севастополе раздавались мощные взрывы
- Во временно оккупированном Севастополе на рассвете 29 апреля один за другим прогремели два взрыва. После этого в Казачьей бухте вспыхнул масштабный пожар.
- Впоследствии стало известно, что огонь вспыхнул на нефтебазе. Как следствие, уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость – ориентировочно 40 тысяч тонн. Пожару приписали 4 уровень – самый трудный из всех возможных.
- Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что после взрывов в Казачьей бухте им отправили координаты Феодосийской нефтебазы и других. Он объяснил, что Меджлис постоянно передает данные украинским военным.