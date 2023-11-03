"Хлопок" в Новгороде: сгорел автомобиль гендиректора предприятия, производящего боеголовки к ракетам

В России пылало авто гендиректора предприятия, производящего боевые запчасти для вражеских ракет. В ГУР заявили, что это дело рук участников сопротивления.

В ночь на 3 ноября в российском Нижнем Новогороде произошел небольшой "хлопок". Он посетил гендиректора акционерного общества "госНИИмаш" Кузнецова, передает 24 Канал.

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Производит запчасти к ракетам

Неизвестные сожгли автомобиль Кузнецова Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152.

Дело в том, что госНИИмаш играет ведущую роль в изготовлении запчастей к российским ракетам, которые потом Кремль пускает по Украине.

В ГУР отметили, что за сожжением автомобиля гендиректора стоят местные партизаны. Там напомнили, что каждый причастный к военным преступлениям России и разрушениям украинской инфраструктуры нигде не сможет чувствовать себя в безопасности.

Партизаны сожгли авто Кузнецова / Фото ГУР

В Бердянске взорвали авто с ФСБшниками

23 октября стало известно, что во временно оккупированном Бердянске взорвалось авто, в котором находились 4 представителя российской спецслужбы. Среди них – военный, пытавший гражданских украинцев. Взрыв произошел вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую россияне превратили в место своих тайных встреч.

В разведке уточнили, что это акция мести от партизан. Тем временем оккупанты не на шутку испугались. Местный гауляйтер приказал увеличить комендантский час в городе, а фсбшники поспешно покинули гостиницу и разместились в новом гнезде.