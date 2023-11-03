У ніч проти 3 листопада у російському Нижньому Новогороді сталася невеличка "бавовна". Вона завітала до гендиректора акціонерного товариства "госНИИмаш" Кузнєцова, передає 24 Канал.

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Виготовляє запчастини до ракет

Невідомі спалили автомобіль Кузнєцова Volvo XC90 з реєстраційним номером Н622НН 152.

Справа в тому, що "госНИИмаш" відіграє провідну роль у виготовленні запчастин до російських ракет, які потім Кремль пускає по Україні.

У ГУР зазначили, що за спаленням автомобіля гендиректора стоять місцеві партизани. Там нагадали, що кожен причетний до воєнних злочинів Росії та руйнувань української інфраструктури ніде не зможе почуватися у безпеці.

Партизани спалили авто Кузнєцова / Фото ГУР

У Бердянську підірвали авто з ФСБшниками

23 жовтня стало відомо, що у тимчасово окупованому Бердянську підірвалося авто, в якому перебували 4 представники російської спецслужби. Серед них – військовий, який катував цивільних українців. Вибух стався поблизу готелю Jasmin Guest-House, який росіяни перетворили на місце своїх таємних зустрічей.

У розвідці уточнили, що це акція помсти від партизанів. Тим часом окупанти не на жарт перелякалися. Місцевий гауляйтер наказав збільшити комендантську годину у місті, а фсбшники похапливо покинули готель і розмістилися у новому кублі.